文山區車位開價300萬！他試算需42年回本 網「1原因」喊：買下去

網友發文說，朋友在文山區購買預售屋，因車位開價高達300萬元，讓他猶豫加購車位是否划算，示意圖。（資料照）

不少民眾在購屋時，常會思考是否要加購車位。網友發文說，朋友在文山區購買預售屋，因車位開價高達300萬元，讓他猶豫若以投資角度來看，加購車位是否划算，並詢問意見。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友日前以「請問文山區車位300萬是否要買」為題在PTT發文指出，朋友在文山區購買預售屋，主要作為投資或未來給小孩住。不過，因建案提供加購車位選項，價格高達300萬元，讓他陷入兩難。他試算，若車位租金扣除管理費後實收約6000元，需連續收租需長達42年才能回本。他也坦言，雖然不排除未來房價與車位行情上漲，但仍擔心評估錯誤，變成一筆報酬極低的長期投資。

原PO進一步分析，自己了解台北市有車族群確實不少，但對於是否值得花300萬購入一個車位仍抱持疑慮。他指出，朋友的孩子約20年後可能會搬出去獨立生活，屆時是否仍選擇居住在文山區尚難預測。若單純以「投資不自住」的角度來看，他也好奇附車位的物件是否真的比較好出租，或未來出售時能否提高售價賣出。

貼文曝光後，許多網友認為，「不用想回本啊，回本之前就賣了，車位絕對是加分項」、「車位一定比較好賣，單價來看車位比較高」、「台北賣大樓的物件，沒車位是抗性之一，沒差這300吧」、「台北市車位很稀缺...稀缺屬性的東西不要用租金估價」、「車位漲幅很可怕」。

也有人根據文山區的地理環境給出建議，「文山超會下雨，停地下室和停外面差異超大，而且最好車位不會漲，我現在房子7年車位已經漲快2倍還不算出租收益」、「文山區預售中好幾間，地區方便性差很多，有些地方沒車等於沒腳，有些捷運站在旁邊公車站在樓下，自己去附近晃晃評估一下」。

