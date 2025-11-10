台灣農會酒莊聯名笠間燒 推限量酒款

台灣農會酒5款酒和日本笠間市歷史悠久的向山窯合作，推出聯名限量酒款。（記者楊媛婷攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台灣釀酒近年在全球表現亮眼，更在國際酒賽取得佳績，農業部農糧署和日本茨城縣笠間市合作，讓國內的5間農村酒莊和笠間市起源是江戶時代的陶藝笠間燒合作，推出限量聯名款的笠間燒聯名酒，共5款酒，每款酒限量1百瓶。

為讓農產品有更高的價值，農糧署近年推動農村酒莊，將水果、特殊品種稻米等釀酒，更在國際品酒大賽取得亮眼成績，包含在歷史悠久的法國酒賽中取得多面金牌，讓台灣酒打響名號，農業部次長胡忠一表示，農糧署7年前和茨城縣笠間市合作，包含讓該市學校營養午餐採用台灣水果等食農文化交流，2年前就和笠間市討論，還可有什麼合作，因此今年讓台灣5個酒莊生產的美酒和笠間市有悠久歷史的向山窯合作，由日本向山窯打造瓶身，在日本向山窯的瓶身單只就要價台幣3千元以上，這次限量聯名款採推廣形式，每款酒2千多到3千多元不等，即起在各酒莊門市預購。

胡忠一表示，這次聯名酒款包含霧峰農會酒莊出產、使用益全香米的初霧燒酌、使用黃梅的信義農會酒莊狂野、使用草莓的大湖農會酒莊的挑戰50、使用甘蔗的埔里農會酒莊的蔗裡醉美、使用金柑的藏酒酒莊藏金柑等5款酒，胡忠一表示，全球使用草莓釀酒僅3國，分別是加拿大、美國、我國，霧峰農會生產的燒酌的清酒技術自日本習得，但青出於藍，味道更為醇美，成熟黃梅、紅甘蔗、金柑釀造的梅酒更有獨特風味，每款都是台灣非常卓越的酒款，又搭配笠間燒，是強強聯手，也是台日友好。

胡忠一表示，希望透過這樣的合作，讓兩國有更多合作交流，也讓農民受惠，並帶來世界和平。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

農業部次長胡忠一（左一）表示，這次限量酒款每款限量1百瓶。（記者楊媛婷攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

