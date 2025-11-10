忘做這1件事！他牙痛慘噴3萬元 網友嘆：看不見的菜渣超可怕

網友因長期沒用牙線，導致牙痛抽神經，崩潰勸大家要勤用牙線。示意圖。（資料照）

一名網友近日分享，自己因為長期忽略使用牙線步驟，結果導致牙齒抽神經，花了整整3萬元才處理完，讓原PO後悔不已提醒說，「建議大家要用牙線！」。貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，「牙縫裡都有很多看不見的菜渣」、「不用牙線的人遲早得還債！」

網友在社群平台Threads發文說，自己平時刷牙時，都沒使用牙線來清潔牙縫，結果最近牙痛就醫卻竟被告知得抽神經，治療費高達2、3萬元，讓他當場傻眼。對此，讓原PO勸世喊，「真的要用牙線」。

貼文曝光後，也引起不少網友呼籲，「牙線真的是『必、要』而不是『次要』的東西，因為牙縫用牙刷完全刷不到，就算你是電動牙刷也一樣，自從我開始每天用牙線，就沒再蛀牙了」、「牙線真的真的很重要，不是漱口水洗牙機能取代的，然後傳統牙線又比牙線棒好更多喔！」、「醫生說牙線還要邊清邊消毒，不然全部的牙齒都會感染，7年前蛀牙抽完神經後吃肉一邊牙壁崩裂，我趕快去做假牙保護，不料7年後牙根感染長出膿包」。

另外，也有不少網友認為，「牙線使用應該要納入國小義務教育，台灣大概是因為醫療太便宜所以就也不重視牙齒，韓國看牙醫超貴，洗牙都幾千塊的，所以他們從小就養成刷牙的習慣」、「常常看到有那種年長的人會給年輕人一些人生建議，所以我也在想如果是我能給出什麼建議了？後來想想一定要講的話，那必須是用牙線了」。

