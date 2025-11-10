為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    預估17:30發鳳凰颱風海警 雪管處籲請山友「快下山」

    2025/11/10 15:39 記者彭健禮／苗栗報導
    鳳凰颱風朝台灣進逼，依中央氣象署最新預估今（10）日下午5點30分發布海上颱風警報。雪霸國家公園管理處請尚在園區內的山友儘速下山。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    鳳凰颱風朝台灣進逼，依中央氣象署最新預估今（10）日下午5點30分發布海上颱風警報。雪霸國家公園管理處請尚在園區內的山友儘速下山。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    鳳凰颱風朝台灣進逼，依中央氣象署最新預估今（10）日下午5點30分發布海上颱風警報。雪霸國家公園管理處表示，海上颱風警報發布同時，園區生態保護區同步全面禁止進入，也請尚在園區內的山友儘速下山。

    中央氣象署最新預估今（10）日下午5點30分發布海上颱風警報，明天週二上半天發布陸上颱風警報，週三下半天颱風可能自台中以南地區登陸。

    雪管處表示，海上颱風警報發布同時，園區生態保護區同步全面禁止進入及其他管制區之入園活動，已核發之入園許可證即刻失效，日後如欲入園須重新申請。

    另，對於尚在園區的山友，雪管處也請密切關注天候變化，儘速下山，特別是進行聖稜線、雪山西稜線長程縱走路線的隊伍，請務必以提前撤離為優先，避免因路程遙遠、補給困難而受困山區。

    鳳凰颱風進逼，中央氣象署預估今（10）日下午5點30分發布海上颱風警報，明天週二上半天發布陸上颱風警報，週三下半天颱風可能自台中以南地區登陸。（圖由中央氣象署提供）

    鳳凰颱風進逼，中央氣象署預估今（10）日下午5點30分發布海上颱風警報，明天週二上半天發布陸上颱風警報，週三下半天颱風可能自台中以南地區登陸。（圖由中央氣象署提供）

    
    
