為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中傳國中體育師「接力棒」打學生 教育局：要求校方加速調查

    2025/11/10 16:03 記者歐素美／台中報導
    台中市教育局表示，校方明天開會追查，目前初步了解，老師和家長的說法有落差，已要求校方依規加速調查，儘早釐清真相。圖為教育局長蔣偉民。（資料照）

    台中市教育局表示，校方明天開會追查，目前初步了解，老師和家長的說法有落差，已要求校方依規加速調查，儘早釐清真相。圖為教育局長蔣偉民。（資料照）

    家長上網指控台中市海線地區一所國中體育老師拿接力棒敲學生頭，致其女兒的頭皮紅腫流膿；台中市教育局表示，校方明天開會追查，目前初步了解，老師和家長的說法有落差，已要求校方依規加速調查，儘早釐清真相，如有違法一定嚴懲嚴辦，並將追蹤學校後續處理情形，督導學校視學生實際狀況提供協助，啟動輔導措施，並強化親師生溝通合作機制，提供友善學習環境。

    這名女學生的家長上網控訴指出，女兒上月31日上體育課時沒有專心聽老師講課，被體育老師拿接力棒敲頭，導致頭部紅腫流膿，女兒回家不敢告知，隔天經她詢問，女兒才說在學校發生的狀況。

    雙方說法有落差 學校明天開會審議

    台中市教育局今天表示，該所國中傳出有學生上課疑似遭體育老師以接力棒敲頭，經校方初步了解雙方說法有落差，學校已排定明天召開校事會議審議。

    女學生母親說，11月3日學務主任電話和她聯繫才知道整個狀況，事情經過多天，體育老師都沒有表示歉意或電話聯繫致歉，體育老師向校方表示只是用接力棒點頭而已，「你覺得我們身為家長的會相信嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播