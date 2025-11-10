台中傳國中體育師「接力棒」打學生 教育局：要求校方加速調查

台中市教育局表示，校方明天開會追查，目前初步了解，老師和家長的說法有落差，已要求校方依規加速調查，儘早釐清真相。圖為教育局長蔣偉民。（資料照）

家長上網指控台中市海線地區一所國中體育老師拿接力棒敲學生頭，致其女兒的頭皮紅腫流膿；台中市教育局表示，校方明天開會追查，目前初步了解，老師和家長的說法有落差，已要求校方依規加速調查，儘早釐清真相，如有違法一定嚴懲嚴辦，並將追蹤學校後續處理情形，督導學校視學生實際狀況提供協助，啟動輔導措施，並強化親師生溝通合作機制，提供友善學習環境。

這名女學生的家長上網控訴指出，女兒上月31日上體育課時沒有專心聽老師講課，被體育老師拿接力棒敲頭，導致頭部紅腫流膿，女兒回家不敢告知，隔天經她詢問，女兒才說在學校發生的狀況。

雙方說法有落差 學校明天開會審議

台中市教育局今天表示，該所國中傳出有學生上課疑似遭體育老師以接力棒敲頭，經校方初步了解雙方說法有落差，學校已排定明天召開校事會議審議。

女學生母親說，11月3日學務主任電話和她聯繫才知道整個狀況，事情經過多天，體育老師都沒有表示歉意或電話聯繫致歉，體育老師向校方表示只是用接力棒點頭而已，「你覺得我們身為家長的會相信嗎？」

