鳳凰襲颱前夕澎湖鳥嶼海底水管破裂 碼頭接水人潮大排長龍

鳥嶼港犁阿甲大集合，運送民生用水至家戶使用。（民眾提供）

鳳凰颱風來襲前夕，白沙鄉離島鳥嶼，卻傳出連接澎湖本島的海底輸水管破裂，導致島上居民無民生用水，由於颱風即將到來，海上藍色公路隨之斷航，恐將持續數日之久，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所緊急出動加水船搶運，導致鳥嶼港民眾大排長龍奇景，犁阿甲、板車、大水桶等紛紛出動。

據了解，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所鳥嶼海底管線潛水人員，11月8日下海巡檢，發現是在鳥嶼海溝深海段最深25M處，疑似被海上作業漁船下錨錠鉤到導致漏水，已先緊急處理搶修完成。宋昀芝議員表示，11月8日潛水人員下海巡檢，有找到漏水點修理起來，因為怕颱風再斷管所以9日再送4趟水。

因鳳凰颱風即將來襲，為避免管線受颱風強勁海流侵襲斷裂影響鳥嶼村供水，已於11月9日再以加水船載送4趟水至鳥嶼加水站，供用戶取水儲水備用，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所後續將視情形送水供民眾使用。

鳥嶼是位於澎湖縣白沙鄉海域的島嶼，以其壯麗的玄武岩景觀聞名，並與周遭的雞善嶼、錠鉤嶼等同為玄武岩自然保留區。儘管島嶼因開發而導致海鳥數量減少，昔日被稱為「鳥嶼無鳥」的俗語，至今仍是一個典型的澎湖漁村社區。前往鳥嶼的交通方式是從岐頭碼頭搭船，主要透過漁業維生。鳥嶼人口1322人，其中65歲以上長者253人，占比19.14%。

