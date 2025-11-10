絕食抗議最高行判敗訴 全教總聲援台鐵產業工會

台鐵產業工會抗議最高行政法院判決，發動絕食抗議行動。全國教師工會總聯合會（全教總）今（10）日赴現場聲援台鐵產業工會，全教總理事長侯俊良呼籲共同關注勞工休假權利的行使，推動更公平正義的勞動環境。（圖由全教總提供）

台鐵產業工會抗議最高行政法院判決，6日起發動絕食陳抗，捍衛員工合理休假權益。全國教師工會總聯合會（全教總）今（10）日赴現場聲援台鐵產業工會，全教總理事長侯俊良呼籲社會各界共同關注勞工休假權利的行使，推動更公平正義的勞動環境。

全教總理事長侯俊良表示，2017年，台鐵產業工會為改革台鐵員工血汗輪班，發動「春節依法休假抗爭行動」，訴求核心在於保障勞工的基本休息權，也是「勞動基準法」明文規定，勞工享有每週至少兩日例假與國定假日休息及彈性休假的權利，雇主在徵得勞工同意後，才可以讓勞工在休假日工作，是保障勞工身心健康的必要措施，亦是國家透過法律衡平勞資關係的手段。

侯俊良指出，台鐵肩負全國交通命脈，管理階層長期為節省人力，採取「效率優先」政策，剝奪員工依法休假權利，工會提出合理調整班表、強化休假保障的訴求，成功爭取到班表改制，最高行政法院卻否認勞工同意權、判決工會敗訴。

國際勞工組織（ILO）多次強調，過勞是全球勞動危機的根源，政府必須正視公部門勞工的工時與身心狀況。全教總呼籲台鐵管理階層立即與工會展開對話，加速工時改革的腳步、維護員工職場安全，並全力支持台鐵產工持續透過司法救濟，爭取依法休假無罪。侯俊良強調，全教總重申勞工休假權益不是恩賜，而是憲法保障的人權。

