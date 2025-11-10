為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    孩子少、教師累 台灣魯冰花教育智庫：家長志工越來越少又越高齡

    2025/11/10 15:35 記者林曉雲／台北報導
    全志盟前理事長、台灣魯冰花教育智庫執行長吳福濱（第一排中）表示，根據家長團體觀察，學校教育志工快速高齡化，孩子越來越少、老師越來越累、志工越來越少又越老，面臨的教育挑戰愈來愈大。（圖由吳福濱提供）

    在少子化和高齡化衝擊下，出生人數減少、學生人數減少，台灣魯冰花教育智庫執行長吳福濱今（10）日表示，根據家長團體觀察，學校教育志工快速高齡化，60歲以上的家長志工人數增加，召募年輕家長志工的困難度上升，孩子越來越少、老師越來越累、志工越來越少又越老，面臨的教育挑戰愈來愈大。

    吳福濱說明，智庫邀前考試院長黃榮村、前教育部長蔣偉寧、3位前教育部司長、20多位碩博士、退休高中校長及主任、家長團體代表共同組成，針對少子化之教育問題、扶弱偏鄉、城鄉差距等議題進行研究，以提出建設性的改革意見。

    吳福濱表示，智庫正在研究的議題包括，修法規定教師具有離線權，補上勞動邊界；建立教師人力儲備池及代理轉正職的快速軌道，開學前缺額清零；定期揭露「離職人數／缺額／代理任期」三指標；啟動青年志工培力專案，以學分／加分／認證等誘因逆轉志工老化。

    吳福濱指出，近5年出生人數一路下探，從2020年16萬5249人，降至2024年13萬4856人，創史上新低；而每年離職教師人數也居高不下，國小教師約百人、國中與高中各40至50人，114學年開學前一週全國一度仍缺1429名代理教師，教師的工時邊界消失，下班仍得回覆訊息，課綱變動與行政負擔等長期高壓，導致不少教師選擇離場，新進者意願減低，人力補充斷鏈。

    吳福濱表示，全國性家長團體約13個，各有教育目標及屬性，他曾任理事長的「全國家長教育志工聯盟（全志盟）」創會7年，現任理事長徐巨龍帶領下，迄今已辦理偏鄉特教輔導100場、全國北中南東大型志工培訓等，但根據觀察，學校教育志工已出現高齡化現象，召募年輕志工困難度增加，志工人數越來越少又越老，亟待正視和找出誘因解方。

