為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    丹娜絲風災受損 台南後壁區汛前整備防鳳凰颱風來襲

    2025/11/10 15:12 記者王涵平／台南報導
    無米樂故鄉後壁區在丹娜絲颱風受創嚴重，鳳凰颱風來襲，後壁區公所完成汛前整備，持續強化跨單位聯繫與社區動員。（後壁區公所提供）

    無米樂故鄉後壁區在丹娜絲颱風受創嚴重，鳳凰颱風來襲，後壁區公所完成汛前整備，持續強化跨單位聯繫與社區動員。（後壁區公所提供）

    無米樂故鄉後壁區在丹娜絲颱風受創嚴重，鳳凰颱風來襲，後壁區公所完成汛前整備，持續強化跨單位聯繫與社區動員，同時橫向聯繫第五河川分署、市府水利局，區長李至彬表示，做好抽排水、河川疏濬與防颱準備，全力降低災害風險。

    為確保排水通暢，後壁區已完成全區14處抽水站、32台抽水機功能測試及備品整補，並針對雨水下水道22孔逐一開孔檢查，同時完成轄內89扇水閘門巡檢，確認可於豪大雨時立即投入運作。公所同步推動雨水下水道清疏及區域排水清淤，將淤泥、雜草與垃圾清除，優先整理易淹水區域及渠道，提升整體通洪效率，減少積水風險。

    公所指出，針對轄內房屋因丹娜絲風災受損，已施作蓋帆布或未蓋帆布之住家進行逐戶關懷，提醒案家如有需求可依親或到公所收容、並設置通報需求及雨勢期間聯繫窗口，並提醒民眾注意人身安全及周邊環境。

    面對颱風帶來的強降雨威脅，區公所持續依氣象資訊與水情變化啟動應變措施，視情況調控水閘門、機動調度抽水設施，並針對低窪地區加強巡查，如遇雨勢驟大或情勢升高，將立即投入搶險處置，必要時配合災害應變中心執行預警與疏散。

    無米樂故鄉後壁區在丹娜絲颱風受創嚴重，鳳凰颱風來襲，後壁區公所完成汛前整備，持續強化跨單位聯繫與社區動員。（後壁區公所提供）

    無米樂故鄉後壁區在丹娜絲颱風受創嚴重，鳳凰颱風來襲，後壁區公所完成汛前整備，持續強化跨單位聯繫與社區動員。（後壁區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播