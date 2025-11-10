丹娜絲風災受損 台南後壁區汛前整備防鳳凰颱風來襲

無米樂故鄉後壁區在丹娜絲颱風受創嚴重，鳳凰颱風來襲，後壁區公所完成汛前整備，持續強化跨單位聯繫與社區動員。（後壁區公所提供）

無米樂故鄉後壁區在丹娜絲颱風受創嚴重，鳳凰颱風來襲，後壁區公所完成汛前整備，持續強化跨單位聯繫與社區動員，同時橫向聯繫第五河川分署、市府水利局，區長李至彬表示，做好抽排水、河川疏濬與防颱準備，全力降低災害風險。

為確保排水通暢，後壁區已完成全區14處抽水站、32台抽水機功能測試及備品整補，並針對雨水下水道22孔逐一開孔檢查，同時完成轄內89扇水閘門巡檢，確認可於豪大雨時立即投入運作。公所同步推動雨水下水道清疏及區域排水清淤，將淤泥、雜草與垃圾清除，優先整理易淹水區域及渠道，提升整體通洪效率，減少積水風險。

公所指出，針對轄內房屋因丹娜絲風災受損，已施作蓋帆布或未蓋帆布之住家進行逐戶關懷，提醒案家如有需求可依親或到公所收容、並設置通報需求及雨勢期間聯繫窗口，並提醒民眾注意人身安全及周邊環境。

面對颱風帶來的強降雨威脅，區公所持續依氣象資訊與水情變化啟動應變措施，視情況調控水閘門、機動調度抽水設施，並針對低窪地區加強巡查，如遇雨勢驟大或情勢升高，將立即投入搶險處置，必要時配合災害應變中心執行預警與疏散。

無米樂故鄉後壁區在丹娜絲颱風受創嚴重，鳳凰颱風來襲，後壁區公所完成汛前整備，持續強化跨單位聯繫與社區動員。（後壁區公所提供）

