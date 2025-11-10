彰化毒雞蛋流竄！食藥署長：涉案文雅畜牧場100％逐批檢驗

食藥署今（10日）召開記者會，署長姜至剛說明市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼案。（記者陳逸寬攝）

衛福部食藥署昨日晚間公布，彰化文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢出殺蟲劑芬普尼殘留量超標。食藥署長姜至剛表示，即起會對文雅畜牧場生產的雞蛋進行100%逐批檢驗。

食藥署昨說明，彰化衛生局抽驗販售端「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，11月4日檢出芬普尼超標，該批雞蛋生產日期為10月23日，又於11月8日發現同一農場10月27日、10月30日、11月3日洗選的雞蛋同樣出現芬普尼超標情況，除彰化縣外，計15萬顆問題蛋流往9縣市、9項市售包裝蛋品下架回收。

食藥署與農業部畜牧司今日下午召開記者會，說明市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼案，姜至剛說明，食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，經檢驗發現4批問題蛋品，並持續追查、下架回收，要求通路商全面提供退貨回收服務。

姜至剛指出，文雅畜牧場除供貨給洗選場外，也提供散蛋（籃蛋）給中部2間一般市場業者，而目前籃蛋均已下架回收完成；另因該業者並未供貨予液蛋相關業者，因此液蛋並未受到影響。

對於文雅畜牧場，姜至剛表示，即起會針對該畜牧場生產的雞蛋批次進行100%檢驗，並持續至檢驗情況恢復正常為止，未來也會增加抽驗頻率，確保蛋品安全。

