    首頁 > 生活

    穿山甲「潤喉糖」布拉格離世 台北市立動物園哀悼

    2025/11/10 15:19 記者董冠怡／台北報導
    穿山甲「潤喉糖」不幸離世；圖為2022年「潤喉糖」到布拉格動物園，經檢疫後與大家見面。（圖由布拉格動物園提供）

    穿山甲「潤喉糖」不幸離世；圖為2022年「潤喉糖」到布拉格動物園，經檢疫後與大家見面。（圖由布拉格動物園提供）

    台北市立動物園旅居捷克布拉格動物園的雌性穿山甲「潤喉糖」，9日午間辭世。台北市立動物園今表示，布拉格動物園保育員9月底發現牠的健康異常，進食情形不佳，隨即進行系列檢查且密集監測，10月狀況一度有所好轉，可以少量進食，但是月中以後，狀況再次出現波動，昨天離世。

    園方指出，雙方醫療照養團隊在治療「潤喉糖」過程中，均透過數位平台充分討論與諮詢，布拉格動物園進一步檢查、組織採樣，結果顯示「潤喉糖」有肝臟損傷狀況，儘管在悉心治療和努力下，終究未能度過難關，確切死因尚待後續病理檢驗結果出爐。

    園方說明，「潤喉糖」2017年9月2日於台北市立動物園出生，2020年台北市與布拉格市締結姊妹市的契機，簽訂「動物園保育合作備忘錄」，攜手保育極度瀕危的穿山甲，2022年4月「潤喉糖」和雄性穿山甲「果寶」一起前往布拉格動物園，發展海外衛星族群，為中華穿山甲的存續分散風險，同時深化保育工作合作夥伴的專業情誼。

    園方提到，「潤喉糖」2023年2月誕下雌性穿山甲「Šiška」，成為布拉格動物園乃至整個歐洲動物園暨水族館界，成功繁育穿山甲的首例，去年再度產下另1隻雌性穿山甲「Connie」。牠不僅替建立極度瀕危物種的域外安全族群帶來希望，也促進歐洲民眾對穿山甲的認識，以及對於被大規模盜獵和非法貿易物種的關切，「謝謝潤喉糖帶來的影響力與貢獻！」

