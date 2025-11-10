高科實中臨時校舍今揭牌 南科管理局長致歉「有點遲到了！」

高科實中今年度已招收國中、國小各3班，目前暫於右昌國中上課，今在右昌國中揭牌。（記者許麗娟攝）

國立高科實驗高中校舍目前還在橋頭新市鎮興建中，但因應高科技人才已陸續進駐、便於子女就學，高科實中114年學年度已提早招收國中部與國小部，暫於右昌國中上課，今（10）日舉行揭牌典禮，南科管理局長鄭秀絨致詞時道歉「有點遲到了！」

由國科會出資成立的高科實中，將位於橋頭新市鎮的校地面積約6.42公頃，校舍興建工程總經費已從原本的23.8億元，提高至27.01億元，預計於2028年5月完工，屆時招收高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園，共計61班約1800名學生，為5部共融的新校園。礙於校舍仍在興建中，今年度提早招生的國中部共3班42人、國小部3班67人，暫時於右昌國中進行課程教學。

南科管理局長鄭秀絨指出，「國科會在高雄的實中有點遲到了，跟大家道歉！」實中一直是科學園區的標配，沒在橋頭設置高科的第一時間就設立下來非常抱歉，原本將於明年開辦，但市長陳其邁喊話不及，因此提早1年開辦，以落實在地留才、育才的目標。

高雄市長陳其邁表示，這所完整的實驗高中，將成為南部高科技發展區的重要教育基地，並呼籲教育部與中央儘速核定相關公建與預算，加速陽明交大、清華大學分部及南部高教建設推進。

高科實中首任校長陳修平說，高科實中因應地方產業發展而生，將承擔「K至12雙語學校」之教育體制，透過CLIL課程設計與沉浸式教學，推動英語文全英教學、領域雙語教學；設立雙語部，深耕雙語接軌國際。並運用AI科技與數位教學特色，打造智慧校園的學習環境。

