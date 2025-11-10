為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    芬普尼蛋流竄 雲縣等不到進貨、售出資料急跳腳

    2025/11/10 15:19 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣衛生局稽查人員前往全聯稽查普芬尼雞蛋下架情況。（雲林縣衛生局提供）

    彰化文雅畜牧場生產的4批雞蛋被檢出芬普尼代謝物含量不符規定，流入9縣市的全聯、楓康等販售通路，雲林縣衛生局稽查轄內38家全聯賣場共下架情況，但對到底有多少有問題蛋流入雲林及賣出多少，雲林縣衛生局昨晚追問，全聯總公司截至今（10）日下午1點28分才提供。衛生局呼籲全聯在產品的電腦管理系統應增加批號、有效日期等欄位，方便日後遇有緊急狀況可立即掌握，確保消費者食安。

    根據食藥署資料，該畜牧場被檢出芬普尼的雞蛋約有15萬顆流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市及高雄市等9縣市全聯、楓康，食藥署公布相關產品溯源碼，由各地衛生局啟動回收。

    雲林縣衛生局在7日接獲通知，8月連絡縣內37家全聯、1家大全聯，店家回報第一時間都已預防性下架，今日上午再派員前往賣場稽查確定均已下架。但到底有問題的雞蛋有多少進入縣內全聯？賣出多少？據指出，稽查人員查看全聯門市電腦系統，僅有進貨日期，無法追蹤溯源碼與有效日期，衛生局昨天晚上詢問全聯總公司，今天上午再致電催促，到下午1時28分才提供。

    根據全聯提供資料，雲林只進2個品項，富翁洗選蛋及香草園洗選蛋，進貨量分別為80盒、320盒，因新聞報導不少消費者恐慌，截至昨天縣內門市下架量富翁洗選蛋160盒、香草園洗選蛋469盒，退貨原因包括破壞、瑕疵等。

    從這事件來看，建議全聯公司產品電腦管理系統可以增加溯源碼、批號、有效日期，遇有狀況時可第一時間精準掌握完整資料，確保消費者食安。

