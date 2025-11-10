鳳凰颱風攪局！苗栗銅鑼「菊內人」杭菊生活節延期 11月底登場

苗栗縣銅鑼鄉是全國最大杭菊產地，11月進入產季。（資料照）

苗栗縣銅鑼鄉是全國最大杭菊產地，11月進入產季，在地富農農產運銷合作社透過客委會補助，以「菊內人」為主題辦理杭菊生活節多年，今年原定於11月15、16日在樟樹村登場，惟受鳳凰颱風攪局，宣布延期到11月29、30日辦理。

今年「菊內人」活動結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，將「杭菊花田美景」、「客家風土辦桌」、「透明食安教育」結合，讓民眾不只賞花，而是從產地到餐桌的完整文化旅遊體驗。

富農農產運銷合作社表示，原定於11月15、16日在樟樹村登場，但鳳凰颱風接近，且據中央氣象署預測研判週三（12日）、週四（13日）對台灣風雨影響最劇，且豪雨過後恐有場地積水與地面鬆軟之安全疑慮。

合作社指出，為確保參與者、攤商與工作人員安全，活動將順延至11月29、30日辦理，原規劃之節目與攤位將以等同規模調整後進行。最新資訊可上「2025銅鑼杭菊生活節活動-富農農產運銷合作社」臉書粉絲專頁查詢。

富農農產運銷合作社在臉書粉專公告「菊內人」杭菊生活節受鳳凰颱風攪局，延期到11月29、30日辦理。（圖擷取自富農農產運銷合作社臉書粉專）

