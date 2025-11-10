為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風攪局！苗栗銅鑼「菊內人」杭菊生活節延期 11月底登場

    2025/11/10 14:56 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣銅鑼鄉是全國最大杭菊產地，11月進入產季。（資料照）

    苗栗縣銅鑼鄉是全國最大杭菊產地，11月進入產季。（資料照）

    苗栗縣銅鑼鄉是全國最大杭菊產地，11月進入產季，在地富農農產運銷合作社透過客委會補助，以「菊內人」為主題辦理杭菊生活節多年，今年原定於11月15、16日在樟樹村登場，惟受鳳凰颱風攪局，宣布延期到11月29、30日辦理。

    今年「菊內人」活動結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，將「杭菊花田美景」、「客家風土辦桌」、「透明食安教育」結合，讓民眾不只賞花，而是從產地到餐桌的完整文化旅遊體驗。

    富農農產運銷合作社表示，原定於11月15、16日在樟樹村登場，但鳳凰颱風接近，且據中央氣象署預測研判週三（12日）、週四（13日）對台灣風雨影響最劇，且豪雨過後恐有場地積水與地面鬆軟之安全疑慮。

    合作社指出，為確保參與者、攤商與工作人員安全，活動將順延至11月29、30日辦理，原規劃之節目與攤位將以等同規模調整後進行。最新資訊可上「2025銅鑼杭菊生活節活動-富農農產運銷合作社」臉書粉絲專頁查詢。

    富農農產運銷合作社在臉書粉專公告「菊內人」杭菊生活節受鳳凰颱風攪局，延期到11月29、30日辦理。（圖擷取自富農農產運銷合作社臉書粉專）

    富農農產運銷合作社在臉書粉專公告「菊內人」杭菊生活節受鳳凰颱風攪局，延期到11月29、30日辦理。（圖擷取自富農農產運銷合作社臉書粉專）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播