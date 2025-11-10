鳳凰逼近 高雄輕軌沿線樹木加固、站內設施穿「雨衣」

高市捷運局與高捷公司在颱風前夕，為輕軌沿線樹木加固。（圖由捷運局提供）

鳳凰颱風進逼南台灣，高市捷運局與高雄捷運公司於風雨前夕，已針對輕軌車站與沿線相關措施完成防颱整備，包括檢視樹木傾斜儀、也幫站內設施穿「雨衣」。

捷運局表示，鳳凰颱風來襲，針對輕軌設施設備、排水系統及沿線樹木全面檢查，務求系統運作穩定、行車安全無虞。

請繼續往下閱讀...

高雄捷運公司也針對輕軌營運路段，依颱風應變計畫啟動「防颱整備」，包含完成防颱重點項目演練、機廠防水閘門與砂包、移動式防洪擋板等設施裝設、排水設施檢查及完成1424處側溝清淤。

為確保颱風災後，快速整備恢復營運，分區已預先準備重機械與大鋼牙、抓斗車、山貓、吊卡車等災害搶救機具裝備待命。

捷運局說明，輕軌沿線樹木加固保護除全面檢視防汛整備措施、強化巡檢，也已完成車站及沿線285棵樹木加固及剪修；今年於大順路與美術館，兩處林蔭隧道處的雨豆樹與小葉欖仁樹增設AI智慧樹木傾斜監測系統，將可即時監測樹木動態，確保輕軌營運安全與穩定。

捷運局長吳嘉昌提醒旅客，颱風頸警報期間，留意天氣變化，減少不必要外出，共同守護平安。

輕軌站內設施提前穿雨衣。（圖由捷運局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法