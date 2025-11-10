「海裡咬山」新書發表會 紀錄澎湖白沙赤崁丁香魚故事

海裡咬山新書發表會，邀請當地耆老現身說法赤崁丁香漁業演變。（林寶安提供）

國立澎湖科技大學「海裡咬山」新書發表會，紀錄白沙赤崁丁香漁業文化，活動吸引百餘人熱烈參與，包含宋昀芝議員澎湖縣政府文化局長陳鈺雲、教育處長陳晶卉、縣府參議林長安、王國裕、村長黃禮聰、社區理事長黃天香、龍德宮主委鄭進豐，以及赤崁在地丁香漁業船長、耆老，共同見證這本代表赤崁丁香漁業文化專書的傳世。

這本「海裡咬山：澎湖赤崁丁香漁人學」新書，是由澎湖科技大學林寶安教授帶領計畫團隊，結合觀休系林妤蓁教授、通識陳瑞鴻教授以及跨校成功大學歷史系謝仕淵教授、歷史博士班洪綉雅小姐組成的團隊，深入赤崁訪談紀錄諸多船長、耆老、漁民在丁香漁業上的深刻生命經驗而成。

請繼續往下閱讀...

赤崁丁香漁業歷經百餘年的演變，持續不變的是從夜間出海捕撈，清晨回港卸魚進行分選、煮魚，烈日下的曬魚，丁香魚乾的分級、包裝、運銷，後續織網、補網等辛苦勞動與記憶。而其中最特殊的丁香漁業智慧，就是漁民在北海丁香漁場所發展的特殊漁場辨識方法：咬山辦，以及建立起漁場的輪值秩序，深刻彰顯這一座漁村跟這片海域之間世世代代所傳承的守護。

這本書獲得海委會海洋文化領航計畫補助，該計畫並建置「赤崁罾位系統」，將開放各界推廣使用，可做為深度文化旅遊的重要漁業智慧資產。出席者獲得專書外，並有該計畫製作的伴手禮「丁香花生薄餅」，口感酥脆、充滿丁香魚的香氣。

海裡咬山新書獲海委會補助，紀錄白沙赤崁丁香百年來演變。（林寶安提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法