賭上台大大氣系招牌！ 他預測「颱風假」：有錯將請百份雞排+珍奶

鳳凰颱風強勢逼近，全台籠罩在外圍環流與東北季風共伴的強風豪雨威脅中。每逢颱風前夕，民眾最關心的話題之一總離不開「會不會放颱風假」，這回一名自稱台大網友更發出「祭品文」，豪氣宣稱「賭上大氣系招牌」預測台北市至少放2天假，如果預測錯誤將在校園發放上百份雞排與珍奶，隨即引發網友熱議。

該名網友昨（9）日在臉書粉專「黑特帝大」匿名投稿，信誓旦旦地說「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！11月12日到14日，台北至少放2天颱風假」，並豪語「少一天，我請100份雞排加波霸奶茶！」，若完全沒放假，將直接請出各300份。他還補充，若預測失準，將於16日中午12點在傅鐘底下發放雞排與飲料。

貼文曝光不到一天就掀起熱議，吸引逾萬人按讚、超過3000則留言。許多網友卡位等雞排和珍奶，還有人回「颱風假不能問大氣系，要問政治系」、「你也許懂大氣，但你不懂蔣萬安的小氣」、「我是覺得台北不會放假，所以你可以向雞排店和飲料店洽談了」、「失準不應該颱風當天發嗎」、「每次颱風假前都好刺激像開樂透一樣」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在留言區回覆：「學弟/妹 你知道為什麼我們都不回答颱風假嗎?（排+1」，有網友緊接吐槽：「因為會有不專業的人，做出不專業的決定」。

