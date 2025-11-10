為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北明天是否停班課？ 預計18:00召開防災應變會議

    2025/11/10 14:34 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜今（10）日表示，依據最新氣象資料，颱風明（11）日白天風雨最強，新北市已召開整備會議，強化邊坡防護，並提醒民眾避免前往山區與海邊活動，並將與北北基桃密切研判是否停班停課，會盡早跟大家做一個宣布。（記者羅國嘉攝）

    鳳凰颱風來勢洶洶，全台嚴防豪雨與強風災情。新北市長侯友宜今（10）日表示，依據最新氣象資料，颱風明（11）日白天風雨最強，新北市已召開整備會議，強化邊坡防護，並提醒民眾避免前往山區與海邊活動，並將與北北基桃密切研判是否停班停課，會盡早跟大家做一個宣布；市府消防局回應，防災應變會議預計下午6點召開，由市長主持。

    侯友宜指出，早上應變中心開會過程當中，按照氣象署及天氣風險管理公司的情資與研判，預計是明天白天風大、雨大，包括邊坡加強防護都已經展開。也特別提醒市民朋友避免前往山區以及海邊，不要去觀浪，也不需要去登山，隨時做好自身安全的防護，尤其適逢大潮，所以海邊的觀浪、釣魚絕對不要前往。

    侯友宜表示，會隨著整個颱風的相關資訊，在議會結束後也會再度的召開整備會議，再跟北基桃詳加討論，來確定明天是否上班上課，經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家做一個宣布。

