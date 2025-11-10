為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北祭10萬元獎勵金 號召在地店家翻轉改造新莊廟街

    2025/11/10 14:42 記者黃政嘉／新北報導
    去年參與再造的店家「响仁和」，於改造後的鼓事館，向民眾說明鼓皮音色。（圖由新北市青年局提供）

    去年參與再造的店家「响仁和」,於改造後的鼓事館,向民眾說明鼓皮音色。(圖由新北市青年局提供)

    新北市青年局啟動2025「青年再創．老店新妝」新莊廟街特色店家再造示範計畫，即日起至12月23日開放在地經營3年以上的店家申請，通過甄選的店家將由專業輔導協助設計再造及創意轉型，共創老街新風貌，參與店家最高可獲10萬元獎勵金，青年局將於12月10日舉辦實體說明會，有興趣的店家可至青年局官網報名。

    青年局指出，2024年的首屆「青年再創．老店新妝」計畫，已翻轉5家參與改造的新莊在地店家，像「熊記燒餅油條」店家表示，透過品牌重整，聚焦厚式油條特色，融合在地老故事與年輕化識別形象，營運表現明顯成長；老字號「晉義參藥行」改造後空間煥然一新；「聰明洗」以全天然環保洗滌配方協助「新樁牛」解決下水道油汙問題，並推廣至同業商圈。

    青年局長邱兆梅表示，新莊廟街不僅承載百年人文風華，更是實踐青年創意的舞台，青年局持續推動該計畫，為降低在地店家轉型門檻，今年新增「獎勵機制」，只要參與改造的店家積極參與輔導過程，最高可獲10萬元的獎勵金。

    去年度示範店家「晉義參藥行」，改造後傳遞「新鮮味．老地方」全新品牌風貌。（圖由新北市青年局提供）

    去年度示範店家「晉義參藥行」，改造後傳遞「新鮮味．老地方」全新品牌風貌。（圖由新北市青年局提供）

    新莊廟街店家為廟街注入新生命，打造街區轉型新典範。（圖由新北市青年局提供）

    新莊廟街店家為廟街注入新生命,打造街區轉型新典範。(圖由新北市青年局提供)

