嘉縣清查芬普尼蛋售出20盒 另7盒退運未流入市面

嘉義縣衛生局要求門市張貼公告。（嘉義縣政府提供）

衛生福利部食品藥物管理署公布彰化縣一家畜牧場雞蛋檢出違規「芬普尼」代謝物，嘉義縣衛生局接獲通報後立即啟動食安應變機制，針對全聯福利中心等主要通路展開緊急清查，新港中山門市進貨20盒，已全數售出，中埔中山門市進貨7盒全數退運未流入市面，其餘無進貨，縣衛生局持續監控蛋品稽查與檢驗，要求門市於賣場明顯處張貼公告，提醒購買相關批號蛋品的消費者可憑原交易發票辦理退貨，以保障權益。

縣衛生局表示，7日傍晚接獲通報隨即進行全面稽查，查核結果全聯中埔中山門市曾進貨「富翁洗選蛋（白殼）」10粒裝（有效日期114年11月22日）7盒，已於11月7日全數退運未流入市面；全聯新港中山門市則進貨同品牌10粒裝（有效日期114年11月21日）20盒，該批產品已全數售出；經查問題批次蛋品未流入嘉義縣其他全聯門市。

請繼續往下閱讀...

縣衛生局長趙紋華說，今年執行市售蛋品專案查核，截至目前已查核118家次，查驗標示265件，並抽驗19件檢驗動物用藥殘留129項及總生菌數，結果14件合格，另有5件檢驗中，並持續加強市售蛋品抽驗，督導業者落實食品安全自主管理，確保民眾食用安全。

嘉義縣衛生局清查芬普尼蛋。（嘉義縣政府提供）

芬普尼蛋有部分流入嘉義縣。（嘉義縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法