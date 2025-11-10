為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣清查芬普尼蛋售出20盒 另7盒退運未流入市面

    2025/11/10 14:37 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣衛生局要求門市張貼公告。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣衛生局要求門市張貼公告。（嘉義縣政府提供）

    衛生福利部食品藥物管理署公布彰化縣一家畜牧場雞蛋檢出違規「芬普尼」代謝物，嘉義縣衛生局接獲通報後立即啟動食安應變機制，針對全聯福利中心等主要通路展開緊急清查，新港中山門市進貨20盒，已全數售出，中埔中山門市進貨7盒全數退運未流入市面，其餘無進貨，縣衛生局持續監控蛋品稽查與檢驗，要求門市於賣場明顯處張貼公告，提醒購買相關批號蛋品的消費者可憑原交易發票辦理退貨，以保障權益。

    縣衛生局表示，7日傍晚接獲通報隨即進行全面稽查，查核結果全聯中埔中山門市曾進貨「富翁洗選蛋（白殼）」10粒裝（有效日期114年11月22日）7盒，已於11月7日全數退運未流入市面；全聯新港中山門市則進貨同品牌10粒裝（有效日期114年11月21日）20盒，該批產品已全數售出；經查問題批次蛋品未流入嘉義縣其他全聯門市。

    縣衛生局長趙紋華說，今年執行市售蛋品專案查核，截至目前已查核118家次，查驗標示265件，並抽驗19件檢驗動物用藥殘留129項及總生菌數，結果14件合格，另有5件檢驗中，並持續加強市售蛋品抽驗，督導業者落實食品安全自主管理，確保民眾食用安全。

    嘉義縣衛生局清查芬普尼蛋。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣衛生局清查芬普尼蛋。（嘉義縣政府提供）

    芬普尼蛋有部分流入嘉義縣。（嘉義縣政府提供）

    芬普尼蛋有部分流入嘉義縣。（嘉義縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播