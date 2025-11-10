深化台英科研夥伴關係 英國皇家學會會長將訪台

中研院和台大等12所學術機構合推「台灣橋樑計畫」，邀請諾貝爾獎得主來台灣交流，今日在台大舉行開幕式，總統賴清德（左二）、中研院院長廖俊智（右二）、前中研院院長李遠哲（右一）、台大校長陳文章（左一）共同啟動計畫。（記者塗建榮攝）

中研院和台大等12所學術機構合推「台灣橋樑計畫」，邀請諾貝爾獎得主來台灣交流，中研院今（10）日說明，即將2度出任英國皇家學會（The Royal Society）會長、2001年諾貝爾生醫獎得主的Paul Nurse爵士將於明年來台，與中研院商討如何深化台灣和英國科研夥伴關係。

中研院院長廖俊智表示，中研院長年透過包括中研院講座及所、中心講座等多種機制，每年至少邀請1至2位諾貝爾獎級大師來台灣交流並促成學術合作，激勵青年學子拓展求知與學習的視野，並讓台灣學者學習成功研究背後所需的創造力、持久力、解決各式問題的能力。

中研院與台灣大學等12所學研機構、世界和平基金會，共同推動「台灣橋梁計畫」，超過30位諾貝爾獎得主在未來半年將接續來台交流，其中10位將到訪中研院，今年甫獲諾貝爾物理學獎的博士John Martinis，過去數年擔任中研院量子計畫顧問，以及1997年化學獎得主博士John Walker皆受邀來台交流。

2006年諾貝爾化學獎得主博士Roger D. Kornberg的研究，揭示「基因如何被活化與調控」，對理解癌症、遺傳疾病及藥物作用原理具深遠影響，將於11月20日主講「疾病的終結？生物醫學的非凡發展及其對人類的意涵」；2018年諾貝爾和平獎得主Nadia Murad，勇敢為戰爭與性暴力倖存者發聲，是全球人權與女性尊嚴極具影響力的倡議者，12月1日將演講「誰能推動全球衝突相關性暴力（CRSV）的終結？個人故事的力量與行動主義的角色」。

中研院國際事務處長孟子青表示，除了舉辦公開演講，亦規畫能更聚焦的學術討論會，讓中研院研究人員與諾貝爾獎得主面對面深度研討，不限於科學研究，還將延伸至國際科研環境與社會關鍵議題進行雙向交流。

