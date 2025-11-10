議員林禹佑問有無可能補助買廚餘機 竹縣環保局長：僅縮小廚餘體積

國民黨新竹縣議員林禹佑說，處理廚餘，其他縣市已有買廚餘機的補助條例。（記者黃美珠攝）

非洲豬瘟之後，人人聞廚餘色變，國民黨籍新竹縣議員林禹佑今天說，屏東、雲林都有購買廚餘機的補助條例，給每戶幾千元的補貼，讓處理廚餘的工作大家一起來，不知道新竹縣有沒有考慮跟進？另外中央也在研究未來廚餘養豬戶重啟廚餘養豬的可能，屆時是否只要縣市政府同意，就可放行？

縣府環保局長蕭宏杰說，廚餘機通過破碎、烘乾，只能把廚餘的體積縮小，並非直接做出堆肥。現在要求鄉親瀝乾廚餘後送焚化，而瀝乾後的廚餘水是直接進入下水道，跟生活污水一起處理，經消毒才放流，不會跟畜牧場豬隻有所接觸。他們現在邊忙增加廚餘廠的處理量能外，也計畫把廚餘水用厭氧發酵後發電處理，計畫經費約1000萬，正洽談中。

林禹佑還關切，禁止廚餘養豬後，學校的團膳廚餘處理費中央跟縣府會補助嗎？其他機構可有在補助之列？

蕭宏杰說，養豬戶在未來有沒有可能再用廚餘養豬，一切端靠中央的政策和相關法令決定，目前環境部是有在研擬養豬場用廚餘養豬的配套措施，初步了解業者必須先加裝CCTV、要設溫度計，溫度計的訊號還得能即時進入到中央的伺服器，如果可以達到這樣的設備，且在今年12月7日、農委會公告禁止廚餘養豬的禁令期滿前被檢查合格的養豬場，未來也許還是有機會繼續用廚餘養豬，就看中央最後的決定。

而學校清運廚餘的工作，限定原跟養豬場配合的學校，若仍由業者清運可獲中央補助，但補助期限到上週五（7日），縣府動用的第2預備金則只補助各鄉鎮市公所清潔隊必要的人力和設備。

新竹縣政府環保局長蕭宏杰說，廚餘機只是把廚餘的體積變小、脫水，無法直接做成堆肥。（記者黃美珠攝）

養豬場是否還能回到用廚餘養豬的年代？新竹縣政府環保局長蕭宏杰說，一切靜待中央評估和發布。（記者黃美珠攝）

