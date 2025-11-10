花蓮馬太鞍堰塞湖紅色警戒 光復3鄉鎮17:00前完成強制撤離

中度颱風鳳凰逼近，由於馬太鞍溪堰塞湖上午7點宣布紅色警戒，地方政府開始執行強制撤離工作，由警方等各單位協同。（圖由鳳林警分局提供）

中度颱風鳳凰逼近，由於馬太鞍溪堰塞湖上午7點宣布紅色警戒，花蓮縣政府8點啟動一級應變，光復、鳳林及萬榮3鄉鎮警戒範圍內保全戶下午1點也開始執行強制撤離作業，縣府指出，各收容所預計今日12點整備完成，針對弱勢、行動不便者，將由消防或派送救護車進行撤離，預計於今日下午5點前完成全部撤離工作，並持續巡查。

花蓮縣政府今（10）日上午立即召開整備會議，並由縣長徐榛蔚親自指揮主持，會後隨即與內政部及中央單位進行視訊會議，強化整備及應變部署。內政部長劉世芳會中表示，中央高度重視颱風整備工作，特別是馬太鞍溪堰塞湖的應變。九河局已在沿線預布8台抽水機，針對堰塞湖的長期處置，顧問團隊正加緊規劃科技與工程方案，中央將持續高強度監控，並承諾在颱風期間全力協調國軍等資源協助地方。

請繼續往下閱讀...

縣長徐榛蔚表示，目前最迫切的問題是內水難以排出，已緊急請求九河局全力疏濬光復溪、馬太鞍溪等河道，確保內水宣洩。徐榛蔚呼籲中央應正視並加速處理堰塞湖的工程問題，才能從根本上解決鄉親每逢豪雨就必須撤離、無法安居樂業的困境。

光復鄉長林清水說，今天上午7點發布「紅色警戒」，比原本預計時間提前，公所一早就已緊急調派人手，包括替代役等支援，先把7個收容所的設備、福慧床、物資等安排就位。依據昨天會議決議，收容所開設在光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小及富源國中共7處，將安排6輛遊覽車、10輛軍卡車支援，搭載民眾到收容所避難，預計今天傍晚以前完成撤離。

光復大馬村長王梓安從便橋南側開始逐一清查，並且配合國軍卡車運送居民到安置所，他說，村民經驗豐富，撤離情況很良好，很多居民都已經提前離開。花蓮縣政府提醒所有鄉親，務必保持警覺並配合各項防颱應變措施，已撤離區域的民眾請依照指示至收容處所避難，切勿自行返回。

中度颱風鳳凰逼近，由於馬太鞍溪堰塞湖上午7點宣布紅色警戒，地方政府開始執行強制撤離工作，由警方等各單位協同。（圖由鳳林警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法