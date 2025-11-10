林青霞、徐乃麟曾是大林奶奶家鄰居 青年返鄉傳承眷村好味道

嘉義縣長翁章梁（中）今開箱「私宅咖啡」，宣傳分享青年創業故事。（記者王善嬿攝）

38歲青年賴維凡老家在嘉義縣大林鎮舊眷村社團新村，藝人林青霞、徐乃麟曾是老家鄰居；賴維凡自小跟著奶奶、父親學習廚藝，料理一手好菜，在高雄累積開餐廳經驗，1年多前與新婚妻子張靖嫻返回嘉縣落腳番路鄉創業，利用自家1樓打造結合炸醬麵、甜點、咖啡的餐飲空間，傳承已過世的奶奶好手藝、分享眷村好味道。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處鼓勵青年返鄉，透過創業培力、青創貸款等政策，輔導、陪伴青年創業，嘉義縣長翁章梁今到賴維凡、張靖嫻開的「私宅咖啡」開箱，分享、宣傳賴維凡傳承奶奶眷村手藝的故事。

請繼續往下閱讀...

翁章梁說，賴維凡與張靖嫻是「斜槓夫妻」，兩人一個學建築、一個學平面設計，因愛好美食，先在高雄累積餐廳經驗，1年多前返回故鄉嘉縣創業開店，店裡除了有家傳自奶奶手藝的炸醬麵，還有2人精心烘焙的司康甜點、運用在地柿子等食材特調飲品，消費者還能「桌邊現做提拉米蘇」，與店家增加互動，兩人還經營自媒體開拓客源，很有創意。

賴維凡說，從小與奶奶同住，耳濡目染學習家傳炸醬麵，再與妻子自製司康、鹹派、特色飲品，將咖啡店開在私宅一部分，室內裝潢、擺設都是與妻子自己來，不假他人之手，希望打造讓客人放鬆休憩、品嚐美食的角落。

青年賴維凡與妻子張靖嫻運用柿子等在地食材，開發特調飲品。（記者王善嬿攝）

賴維凡將大林眷村奶奶家美味，繼續傳承發揚。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法