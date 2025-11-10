南港百合社區申請老樹保護 遇「地主」突襲砍樹

南港百合社區於上月底要求樹保申請，原訂於今（10）補件，卻於昨（9）出現一名自稱地主民眾預計於補件日早上砍樹。（台灣樹人會提供）

南港百合社區於上月底要求樹保申請，原訂於今（10）補件，卻於昨（9）出現一名自稱地主民眾預計於補件日早上砍樹。文化局今早接獲1999通報後，文化局已立即派員前往現場了解並測量樹木，發現提報人提報的11棵樹木中，其中10棵樹木未達受保護樹木標準。1棵樹木主幹離地1.3公尺處有分岔點膨脹現象，有待確認，文化局將盡快指派專家學者進行現場勘查。

北市文化局：10棵樹木未達標 1棵待確認

昨下午，南港百合社區愛樹民眾正於大樹下討論受保護樹木申請後續補件籌備工作，突然出現自稱地主之人士，要求社區民眾移動汽機車，表示今（10）一早動工刨除路面、整地、砍樹等施工行為，對於居民質疑是否有公文、法定許可等文件，只是一直表示由公司其他人負責，卻無法提供。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，本案由10月30日由在地居民高小姐第一次撥打1999，要求樹保申請，案號T10-1141030-00211，欲保護樹木標的為「南港區中南段五小段262-29地號」上約11棵高大老樹，且有多位耆老記憶足以佐證有數棵超過樹齡50年客觀事實。文化局於11月7日回覆表示送資料即可，其間並未進行「首次會勘」，原預定於11月10日補件，卻在11月9日自稱地主人士即前來表示要整地砍樹。

文化局則表示，陳情人於10月31日透過1999案件反映，請相關單位就南港區研究院路二段180巷之樹木進行保護，並釐清是否涉及捐地事宜。惟捐地業務並非文化局局權責，且陳情內容未附上足以認定樹木符合本市受保護樹木標準之相關資料，已於11月6日回覆，請陳情人補充相關佐證資料，以利辦理。

文化局強調，尊重私有財產，並且一向秉持樹木保護之立法精神，接獲案件且提報人備妥相關資料後，即立即啟動相關流程，並無延誤。

