明年白沙屯媽祖婆年曆、月曆印好了 全台289個點免費索取

明年白沙屯媽祖婆網站製作推廣的白沙屯媽祖的單幅掛軸年曆，已開放免費索取，印製相當精美。（圖由駱調彬提供）

由白沙屯媽祖婆網站製作推廣的白沙屯媽祖單幅掛軸年曆及12幅典藏版月曆，今年已經邁入第19年，媽祖婆網站今（10）日公布全國289個免費索取地點，想免費索取者，可上白沙屯媽祖婆網站查詢就近索取。

站長駱調彬指出，近幾年，苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖婆的粉紅超跑紅遍海內外、進香結束後白沙屯三媽祖乘坐粉紅超跑到台灣各地贊境也造成回響，白沙屯媽祖婆的香火越來越鼎盛常年香客絡繹不絕，整個白沙屯人聲鼎沸。

駱調彬表示，明年的掛軸年曆特別以粉紅超跑的粉紅色系為設計主軸，配合馬年象徵香火鼎盛的意象設計，明年版本同今年仍然以媽祖正面聖像的莊嚴來呈現，整個版面充滿溫暖氣息；12幅的經典版月曆更是以莊嚴神像配以進香圖片設計出每個月不同的風格，讓每個月都能看到不同的媽祖聖顏，設計精美值得保存。

駱調彬說，去年有開放網路索取的點共有320個之多、今年因印製數量減少一些，因此索取點減少至289處，想免費索取者，可以上白沙屯媽祖婆網站查詢、就自己居住地點尋找最近的索取點前往索取，欲索取者動作要快，以免向隅。

明年白沙屯媽祖婆網站製作推廣的白沙屯媽祖12幅典藏版月曆，已印製完成，並開放免費索取。（圖由駱調彬提供）

