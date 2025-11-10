嘉縣太保紅龍果產銷班獲選全國十大 幼童採果體驗一日農夫

太保市果樹（紅龍果）產銷班第一班是今年全國十大績優農業產銷班，積極推廣食農教育。（記者林宜樟攝）

嘉義縣太保市果樹（紅龍果）產銷班第一班成立約8年，培育安全無毒的紅龍果，導入產銷履歷驗證，獲得今年農業部評選「全國十大績優農業產銷班」；產銷班推廣友善耕作與環境保護，並致力於食農教育，今天太保市農會結合嘉義縣警察局教保中心，帶領孩子到果園體驗採果，認識在地特產，瞭解食物來源與在地農產價值。

太保市農會總幹事黃靜玉說，農會輔導成立紅龍果產銷班，由班長張榮庭帶領班員，以「安全、永續」為核心價值，種植面積約13公頃，栽培安全無毒的紅龍果，在全國5000多個產銷班中脫穎而出，獲得全國十大產銷班肯定；農會進行食農教育創新整合計畫，今天由農會邀請孩子到產銷班果園進行「紅龍果樂園—甜蜜大發現」活動，體驗當「一日農夫」。

請繼續往下閱讀...

產銷班果農楊文居種植約7.6分大的紅龍果果園，一般紅龍果產季約在4月至10月，他以燈光進行生產調節，避開盛產期，11月起果園仍可採收，讓消費者採買紅龍果，也讓孩子在秋冬季節仍可進行體驗；縣警局教保中心幼童先認識紅龍果、產銷履歷標章，再實際採果，製作成飲品及料理，瞭解果農的辛勞，也認識在地特產，瞭解產地到餐桌的食物旅程，達成「食在地、愛土地」的目標。

班員李榮善說，產銷班班員團結用心，積極參與農業課程，一同學習研究，並採「共同產銷」制度，提升品質及產量，可穩定供應市場；產銷班依產銷履歷規定種植紅龍果，獲得驗證通過；五月開花到結果採收期間，不用任何化學農藥，比產銷履歷標準更嚴格；班員積極參與社會公益，贈送紅龍果給鄰近社福機構，讓受服務者享用優質農產；透過食農教育，將友善耕作、田間管理及運銷方式讓社會大眾瞭解。

太保市農會總幹事黃靜玉示範採收紅龍果。（記者林宜樟攝）

幼童體驗採收紅龍果。（記者林宜樟攝）

食農教育讓孩子體驗當一日農夫。（記者林宜樟攝）

太保市果樹（紅龍果）產銷班第一班栽培無毒安全的紅龍果。（記者林宜樟攝）

太保市果樹（紅龍果）產銷班第一班生產的紅龍果品質產量兼顧。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法