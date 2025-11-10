為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣太保紅龍果產銷班獲選全國十大 幼童採果體驗一日農夫

    2025/11/10 13:53 記者林宜樟／嘉義報導
    太保市果樹（紅龍果）產銷班第一班是今年全國十大績優農業產銷班，積極推廣食農教育。（記者林宜樟攝）

    太保市果樹（紅龍果）產銷班第一班是今年全國十大績優農業產銷班，積極推廣食農教育。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市果樹（紅龍果）產銷班第一班成立約8年，培育安全無毒的紅龍果，導入產銷履歷驗證，獲得今年農業部評選「全國十大績優農業產銷班」；產銷班推廣友善耕作與環境保護，並致力於食農教育，今天太保市農會結合嘉義縣警察局教保中心，帶領孩子到果園體驗採果，認識在地特產，瞭解食物來源與在地農產價值。

    太保市農會總幹事黃靜玉說，農會輔導成立紅龍果產銷班，由班長張榮庭帶領班員，以「安全、永續」為核心價值，種植面積約13公頃，栽培安全無毒的紅龍果，在全國5000多個產銷班中脫穎而出，獲得全國十大產銷班肯定；農會進行食農教育創新整合計畫，今天由農會邀請孩子到產銷班果園進行「紅龍果樂園—甜蜜大發現」活動，體驗當「一日農夫」。

    產銷班果農楊文居種植約7.6分大的紅龍果果園，一般紅龍果產季約在4月至10月，他以燈光進行生產調節，避開盛產期，11月起果園仍可採收，讓消費者採買紅龍果，也讓孩子在秋冬季節仍可進行體驗；縣警局教保中心幼童先認識紅龍果、產銷履歷標章，再實際採果，製作成飲品及料理，瞭解果農的辛勞，也認識在地特產，瞭解產地到餐桌的食物旅程，達成「食在地、愛土地」的目標。

    班員李榮善說，產銷班班員團結用心，積極參與農業課程，一同學習研究，並採「共同產銷」制度，提升品質及產量，可穩定供應市場；產銷班依產銷履歷規定種植紅龍果，獲得驗證通過；五月開花到結果採收期間，不用任何化學農藥，比產銷履歷標準更嚴格；班員積極參與社會公益，贈送紅龍果給鄰近社福機構，讓受服務者享用優質農產；透過食農教育，將友善耕作、田間管理及運銷方式讓社會大眾瞭解。

    太保市農會總幹事黃靜玉示範採收紅龍果。（記者林宜樟攝）

    太保市農會總幹事黃靜玉示範採收紅龍果。（記者林宜樟攝）

    幼童體驗採收紅龍果。（記者林宜樟攝）

    幼童體驗採收紅龍果。（記者林宜樟攝）

    食農教育讓孩子體驗當一日農夫。（記者林宜樟攝）

    食農教育讓孩子體驗當一日農夫。（記者林宜樟攝）

    太保市果樹（紅龍果）產銷班第一班栽培無毒安全的紅龍果。（記者林宜樟攝）

    太保市果樹（紅龍果）產銷班第一班栽培無毒安全的紅龍果。（記者林宜樟攝）

    太保市果樹（紅龍果）產銷班第一班生產的紅龍果品質產量兼顧。（記者林宜樟攝）

    太保市果樹（紅龍果）產銷班第一班生產的紅龍果品質產量兼顧。（記者林宜樟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播