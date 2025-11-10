芬普尼雞蛋風暴 竹縣議員楊昌德、林禹佑要求縣府把關畜牧場用藥

芬普尼雞蛋風暴來襲，新竹縣議員楊昌德、林禹佑都要求縣府溯源外，也做好縣內養雞場的輔導和管理。（取自竹縣府官網）

繼非洲豬瘟之後，國內最近又颳起芬普尼雞蛋風暴，新竹縣議員楊昌德和林禹佑今天總質詢時都表示關切，除憂心縣內有無持續流入可疑的芬普尼雞蛋，也要求縣府說明對縣內畜牧場用藥安全的把控狀況，做好縣內養雞場的輔導和管理。

縣府衛生局長殷東成說，目前並沒接獲新一批芬普尼雞蛋的下架通知，後續是否擴大全面下架，將靜待衛福部最新指示。目前他們已分2梯預防性下架260顆可疑雞蛋外，也會持續稽查縣內同時進口雞和做洗選雞蛋的業者。

請繼續往下閱讀...

新竹縣動物保護防疫所所長何志豐說，動保所每年都會定期透過雞血和豬血，針對畜牧場動物用藥的殘留做採樣和抽驗。今年採樣600件中，有1件有殘留動物藥物磺胺劑，開罰了業者3萬元。

至於芬普尼是用來驅除寄生蟲的環境用藥，縣內的畜牧場都用在場「外」周邊的環境，不會用在場「內」或動物體身上。而為免家禽家畜遭到芬普尼的污染，他們每年會不定期針對畜牧場的飼料進行抽驗至少2、3次，以免場外的芬普尼被吹入畜牧場內造成飼料污染。今年已抽檢2次，被抽檢的業者統統過關。

楊昌德說，從非洲豬瘟到芬普尼雞蛋，縣府應該正視且解決新竹縣動保所人力不足的問題。特別是縣民日用的雞蛋主要雖來自中南部，但縣內養雞生蛋的小型業者也很多，不少業者直接交給農會或自己送去市場賣，這方面都要密切注意。

林禹佑則要求縣府相關單位，針對縣內雞蛋的來源要做好溯源，也要好好輔導縣內的養雞場生產乾淨安全的雞蛋，以確保鄉親的食安無虞。

新竹縣政府衛生局長殷東成說，該局在芬普尼雞蛋風暴後，已經緊急下架可疑雞蛋共260顆，也將持續稽查縣內的雞蛋進口和洗選業者。（記者黃美珠攝）

新竹縣動物保護防疫所所長何志豐說，該所今年抽檢芬普尼已經2次，受抽檢的業者都統統合格。（記者黃美珠攝）

國民黨籍新竹縣議員林禹佑（中）今天要求縣府除了嚴防外縣市來的芬普尼雞蛋，也要好好輔導縣內的養雞場生產安全雞蛋。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣議員楊昌德（右）要求縣府也要對於縣內小型自售或是委託農會等通路出售的蛋商，要給予防疫上的相關管理和輔導。（記者黃美珠攝）

