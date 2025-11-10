為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    丹娜絲颱風、728豪雨災戶補助金來了！ 內政部：均發2萬元

    2025/11/10 13:49 記者林哲遠／台北報導
    內政部長劉世芳。（資料照）

    內政部長劉世芳。（資料照）

    為協助丹娜絲颱風及七二八豪雨災民加速重整家園，內政部今日表示，行政院已於11月6日核定修正丹娜絲風災家園復原補助金專案，凡是未參加政府媒合修繕平台、自行修繕屋損的災區民眾，包括一般戶及弱勢戶，不分面積一律都發2萬元補助，另在今年9月3日至10月6日期間，由政府媒合簽約修繕的民眾，原1.5萬元的簽約獎勵金也一併同步調整至2萬元。

    內政部說明，行政院核定修正的「丹娜絲風災家園復原民宅修繕、災屋拆除及媒合補助金專案」相關經費將由丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建條例特別預算預備金支應，內政部已於11月7日函文請台南市、嘉義縣市及雲林縣等地方政府，為加速災後修繕，民眾及經政府媒合廠商均無需提出申請，由當地政府依規定直接撥付至帳戶內。

    內政部補充，此次南台灣縣市災情慘重，需自行修繕的屋損戶達6萬多戶，中央除迅速成立雲嘉南前進指揮所展開大規模災後重建復原工作，提供各種救助措施外，也特別修正相關規定提供加碼補助，讓民眾能儘早恢復正常生活。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播