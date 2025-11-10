為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雞蛋農藥殘留芬普尼超標 基市清查營養午餐未使用可疑產品

    2025/11/10 14:02 記者俞肇福／基隆報導
    彰化有一間畜牧場雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，共計15萬顆雞蛋流向9縣市，基隆市學生午餐溯源清查，基隆市沒有殘留農藥超標的雞蛋。（圖為基隆市提供）

    彰化有一間畜牧場雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，共計15萬顆雞蛋流向9縣市，基隆市學生午餐溯源清查，基隆市沒有殘留農藥超標的雞蛋。（圖為基隆市提供）

    衛生福利部食品藥物管理署（以下簡稱衛福部食藥署）聯合地方政府衛生局抽樣檢驗雞蛋的農藥殘留，發現彰化有一間畜牧場雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，共計15萬顆雞蛋流向9縣市全聯、楓康等販售通路商，農業部與衛生單位已緊急要求業者全面下架回收、停賣；基隆學校午餐雞蛋溯源，查皆未使用農藥超標產品，持續以CAS及國產溯源雞蛋把關。

    衛福部食藥署指出，請民眾暫停食用如「溯源碼I47045」開頭的雞蛋，若已購買，可至原通路退貨。據衛福部食藥署公告，疑慮蛋產品流向流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的販售通路商，未流向基隆市。

    基隆市政府指出，已透過校園食材登錄平台追查溯源資料，基隆學校皆未使用相關疑慮產品，並自即日起請學校查驗蛋品時，核對編號並比對，排除食藥署公告的疑慮產品，持續使用CAS及溯源蛋持續把關。

