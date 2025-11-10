為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風外圍環流發威 南橫公路大樹傾倒

    2025/11/10 13:34 記者黃明堂／台東報導
    南橫公路邊坡大樹傾倒，警方到場處置。（記者黃明堂翻攝）

    南橫公路邊坡大樹傾倒,警方到場處置。(記者黃明堂翻攝)

    鳳凰颱風外圍環流昨晚起影響台東縣境內，南橫公路201公里處有一棵路樹傾斜，隨時可能倒塌，海端聯合所所長黃自成及警員王莉婷聞訊後立即趕赴現場，抵達時發現路樹不敵強風吹襲，疑似因根部鬆動，整棵樹倒塌壓倒電桿及電線，電線垂落至道路邊緣，造成該路段行車的危險，所幸未造成人車傷害。

    員警立在現場兩端擺設交通錐與警示標誌實施交通管制，提醒往來車輛減速慢行，並通知公路局南區養護工程分局關山工務段前來搶修與清除倒木。據工務段人員表示，應在下午可移除完畢。

    黃自成提醒民眾，請民眾行經該路段，務必遵循現場管制人員指揮行進，切勿強行通過，以避免發生意外事故。另受鳳凰颱風外圍環流影響，山區道路易有落石、倒樹或坍方等狀況，民眾如需外出務必隨時注意氣象及交通管制資訊，並減速慢行、保持安全距離。

    關山警察分局呼籲，颱風過境將帶來強風大雨，請民眾做好防颱措施，若非必請勿出門，以維護人身安全。若民眾發現道路受阻、電線垂落或其他危險情形，請立即撥打110報案或通知相關單位，警察將第一時間趕赴現場處理，確保民眾行車與人身安全，共同維護颱風期間的公共安全。

