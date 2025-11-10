為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲是否停班課？ 侯友宜：北北基桃同步盡量提早宣布

    2025/11/10 13:17 記者賴筱桐／新北報導
    鳳凰颱風來襲，新北市長侯友宜（後排中）今天上午主持新北市災害應變中心第1次防颱整備會議。（圖由新北市政府提供）

    鳳凰颱風來襲，新北市長侯友宜（後排中）今天上午主持新北市災害應變中心第1次防颱整備會議。（圖由新北市政府提供）

    鳳凰颱風來襲，外圍環流加上東北季風共伴效應，恐為新北市帶來豪雨。新北市災害應變中心今天上午11點30分召開第1次防颱整備會議，市長侯友宜要求各單位嚴陣以待，自主檢核並落實各項防颱措施。針對颱風來襲是否停班、停課？侯強調，北北基桃會同步，能夠早就盡量提早宣布。

    侯友宜會中表示，按照目前天氣團隊預判，新北市受到颱風影響最劇烈的時間是明天白天，所以各項防颱準備措施今天務必做到位，提醒市民家中備妥防颱物資；此外，新北市有山有海，民眾應避免前往山區或海邊等地區活動，也不要去登山或觀浪，避免發生危險。

    侯友宜說，新北市山坡地易致災地區很多，例如前陣子新店區錦秀、碧瑤社區的邊坡擋土牆坍塌，須加強緊急防護措施，請工務局會同大地工程技師到現場勘查，做好防護作業。

    至於民眾關心明天是否停班、停課？侯友宜強調，能夠早就盡量早宣布，北北基桃會同步。

