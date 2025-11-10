芬普尼毒雞蛋74盒流入台南 67盒已賣掉消費者可退貨

南市府聯合稽查各賣場蛋品來源。（南市府提供）

針對近期雞蛋檢出芬普尼（Fipronil）超標事件引發社會關注，台南市衛生局表示，接獲彰化通知後，派員前往南市兩家全聯門市查核，其中佳里店則有進貨「悠活鮮蛋」共60盒，以及「初卵頭窩（白殼）」共14盒，現場陳列「初卵頭窩（白殼）」7盒，已命其立即下架，而已賣出的部分，已請業者主動通知民眾並接受退貨。

南市議員李宗霖今天質詢指出，全台爆發15萬顆檢出農藥「芬普尼」毒雞蛋流入多縣市，其中也包含台南。他要求市府應在最短時間內對外公布受影響批次、通路及退貨方式，建立民眾查詢機制，以提升資訊透明度與社會信任。

請繼續往下閱讀...

南市衛生局指出，經彰化縣衛生局通報，疑涉產品包括「悠活鮮蛋（白殼雞蛋） 10粒裝」（溯源碼溯源碼I47045-251023C）及「初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）10粒裝」（溯源碼147045-251023C），於11月7日流向台南市，隨即派員前往南市兩家全聯門市查核。

衛生局表示，經查，台南店近月並未進貨相關批號產品；佳里店則有進貨「悠活鮮蛋」（有效日期114.11.11）共60盒，以及「初卵頭窩（白殼）」（有效日期114.11.21）共14盒。現場陳列的「初卵頭窩（白殼）」7盒，已命其立即下架，防止流入市面。提醒市民，若家中購有通報批號的蛋品，應配合通路商辦理回收或退換貨，避免食用來源不明產品。

南市衛生局長李翠鳳說，接獲彰化縣衛生局通報後第一時間即啟動追查機制，並責成業者主動通知消費者。衛生局今日會再度前往複查與追蹤業者通知情形，並同步擴大抽查其他全聯及家樂福等大型賣場，嚴格把關蛋品安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法