    首頁 > 生活

    網傳自費減重藥缺貨 食藥署：均正常供應

    2025/11/10 13:29 記者林志怡／台北報導
    食藥署提醒，減重應在專業醫師評估下進行，搭配均衡飲食與運動，方能安全且持續達成體重控制目標。（資料照）

    透過自費藥物輔助減重，近期社群媒體貼文指稱，自費減重藥品及降血脂藥品有缺貨及控貨情況，但食藥署藥品組副組長林意筑說明，經與業者確認，相關藥品均已正常供應。

    林意筑指出，「猛健樂」為GLP-1藥品，核准適應症為「血糖控制及肥胖與過重之體重控制」，在台灣有18張不同單位含量的許可證，今年9月接獲台灣禮來公司通報，其中2項須進行控貨，其他品項則不受影響，10月經食藥署主動向該公司確認，目前供應已恢復正常。

    另林意筑說明，降膽固醇藥品「樂脂益」核准適應症為「原發性高血脂症的輔助治療，以降低原發性高血脂症成人病人之低密度脂蛋白膽固醇」，食藥署過去未接獲該藥品短缺通報，經與許可證持有藥商台灣諾華股份有限公司確認，目前供應正常。

    林意筑表示，這2款藥品均非「藥事法」中所定的必要藥品，食藥署也呼籲民眾在體重控制時，應在專業醫師評估下進行，搭配均衡飲食與運動，方能安全且持續達成體重控制目標。

