餓壞了！小黑熊出沒花蓮卓溪偷雞 林保署誘捕成功

花蓮縣卓溪鄉有農民發現台灣黑熊闖入工寮。（何姓農友提供）

花蓮卓溪鄉立山村有農友昨（9）日上午發現有台灣黑熊叼走飼養雞隻，晚間又見到熊隻企圖爬入工寮覓食，經林業及自然保育署花蓮分署啟動誘捕工作，昨晚9時46分成功捕獲1頭體型瘦弱的小公熊，送東部野生動物救傷中心野灣動物醫院檢查，將視其生理狀況評估是否訓練生存能力再野放，同時也會持續追蹤附近是否有其他熊隻的蹤影。

林保署花蓮分署長黃群策說，昨天上午接獲立山村三笠山部落的何姓族人通報，指稱看到黑熊叼走飼養雞隻前往密林處，分署立即派出驅趕隊前往勘查卻只見雞毛不見熊影，便與何民溝通在周邊架設2部紅外線照相機確認是否有黑熊。

當天晚上6時許，又發現有黑熊企圖從工寮窗戶爬入屋內，當下雖然害怕但還是錄製影片通報，林保署獲報後馬上派出驅趕隊前往調查，經與在地居民及村長溝通後，也啟動誘捕工作，架設誘捕桶嘗試捕捉黑熊。

黃群策說，誘捕桶晚間7時許架設完畢後，同仁都還沒有回到工作站，就接到農友通報黑熊已經進到桶內的消息，分署為避免熊隻受到驚嚇及民眾受到恐慌，立即派員前往處理，發現捕獲的黑熊為1隻體型較瘦弱的小熊，體重約12.3公斤、體長99.5公分、體態消瘦且營養不良，無明顯外傷，野灣動物醫院將進行營養補強與健康追蹤，再由花蓮分署評估野放可行性。

黃群策也提到，經同仁訪談何民、部落居民後，得知大家前幾天有看到大、小熊，驅熊隊近期會持續在現場逐一清查有無其他熊隻的跡象，確認是否為同隻熊，分署也會和部落溝通並宣導防熊措施，另外也會發放熊鈴、防熊噴霧劑及大龍炮等做好驅熊的準備。感謝農民主動通報，順利讓分署保育黑熊，會依照黑熊生態服務給付規定，發給何姓族人入侵通報獎勵金。

林業保育署花蓮分署將持續與山村部落合作，提醒居民妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物吸引而來之風險。如發現黑熊或疑似足跡，應保持距離設法離開現場，並通報專線：0800-000930（您您您救山林），共同維護人熊安全。

花蓮縣卓溪鄉有農民發現台灣黑熊闖入工寮，黑熊連夜後送池上野灣野生動物醫院。（林保署花蓮分署提供）

花蓮縣卓溪鄉有農民發現台灣黑熊闖入工寮，黑熊進入誘捕籠。（林保署花蓮分署提供）

