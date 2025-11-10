北市電動公車爆炸事件 汽車科教師揭教科書錯誤恐釀火燒車

台北市議員鍾小平（右）今（10）召開記者會，指出台灣汽車技職教育教科書內容錯誤百出，依照課本教學恐釀火燒車狀況。曾在長期在業界從事超跑維修，後來至成功高商任教的汽車科教師楊江山（左）示範教科書內圖示，出現些微火花與煙霧。（記者蔡愷恆攝）

台北市6月發生電動公車爆炸事件，台北市議員鍾小平今（10）日召開記者會，指出台灣汽車技職教育教科書內容錯誤百出，依照課本教學恐釀火燒車狀況。鍾小平表示，期望教育局可以考核內容，讓台北市汽車科不要教錯誤的資訊給學子。

曾在長期在業界從事超跑維修並擔任賽車手，後來至成功高商任教的汽車科教師楊江山說明，他四處向民代陳情，解釋教材並非正確資訊，最後卻無果。他親自操作課本上印製的電流圖，卻在電流接觸時產生些微火花與煙霧，「也就是台語說的相拍電（sio-phah-tiān），電線短路。」他解釋，在實務上，在修車時這樣操作，可能會導致爆炸，甚至火燒車等意外發生。

楊江山說，至今翻遍市面上教材，皆沒有一本完全正確，教科書就這樣錯了十幾年，「裡面有些是真空管時代的東西！」雖然到處陳情、參與立委舉辦之課程精進會議，與國家教育研究院和教育部討論，也跟教授召開研討會反映，教授竟回：「我這個書寫一輩子，不可能錯。」楊江山講解後，教授才坦言，內容是幾十年前的日本教材，更說有些圖確實有誤會。

鍾小平表示，至少要保護無論公私立的汽車科學生，不要讓學生陷入危險，也要更正教科書內容。

教育局回應，高級中等學校教科用書由國家教育研究院審定，學校選書應依課程綱要與學生學習需求，審慎選用適切教材，落實教材審查與教學研究機制。教育局將持續督導各校落實教科書選用程序及勘誤責任，確保教材內容正確，維護教學品質與學生學習權益。

