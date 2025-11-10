鳳凰颱風來勢洶 北市山區恐有豪雨、陣風10~12級

台北市長蔣萬安今於颱風整備會議中，裁示市府各單位做好準備措施。（記者董冠怡攝）

中度颱風鳳凰步步進逼，台北市長蔣萬安今於颱風整備會議中指出，受到颱風和東北季風影響，台北市從今天開始至13日，山區都會有持續性降雨，期間山區雨勢將達豪雨等級以上、陣風恐達10至12級，市區雨勢大雨等級、陣風7至8級，裁示市府各單位做好準備措施。

台大氣象團隊在會議中報告，根據中央氣象署預估，今晚8點對台灣海峽南部、巴士海峽發布海上颱風警報，明天中午對南部地區發布陸上颱風警報，台北市預計週三下午5點納入陸警範圍，颱風登陸之後到台北市上空時，將減弱為熱帶性低氣壓，週四早上8點解除海陸警，但是鳳凰行駛路徑不確定性高，仍待持續觀察。

期間最大降雨預估落在11日下午，市區時雨量可達10至30毫米、平地陣風6至8級。12日因颱風東南側外圍環流移入影響，陣風可達7至8級、市區時雨量5至10毫米，內湖及南港區、山區時雨量可達20至30毫米，最大陣風10至12級。

12日晚間至13日白天，颱風中心接近，陣風5至8級、時雨量為5至20毫米；13日白天颱風減弱為熱帶性低氣壓，移動至東部外海，加強潮濕偏北風，山區時雨量仍可達20至30毫米，平地陣風7至8級。市區累積雨量150至300毫米、陽明山區400至650毫米、基隆河中游350至550毫米、翡翠水庫集水區250至400毫米，須留意河川水位上升。

蔣萬安表示，此次降雨仍以山區為主，要求大地處加強戒備，注意落石和坍方，先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落、列管邊坡清冊，必要時預防性疏散撤離。此外，市區從昨起已觀測到強陣風，隨著颱風靠近會再加強，應加強宣導民眾避免前往山區、河邊及海域活動，提高防災警覺。

蔣萬安指出，文化局原訂13日在兩廳院藝文廣場舉辦戶外音樂活動（戶外同步轉達柏林愛樂壓軸演出），由於仍處颱風影響的範圍期間，持續監測最新風雨動態，適時調整活動內容。如有其他戶外活動，也應提前評估並強化防護作為。

蔣萬安提到，關於停班課、疏散門啟閉、市區紅黃線停車等訊息，要及早評估且與鄰近縣市保持密切聯繫，盡早發布相關資訊，以防再次出現2010年梅姬颱風造成百齡河濱公園、三腳渡等地，汽機車泡水的情形發生。

