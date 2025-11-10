確保每個幼兒安全 教育部陪同地方政府稽查幼兒園

保護每個幼兒，教育部直接陪同地方政府稽查幼兒園。（圖由教育部提供）

在少子化下，每個孩子都很重要，為確保教保服務品質，教育部直接派員參與各地方政府稽查幼兒園作業，就公共安全、未立案教保服務機構等事項積極查察及就違規機構加強管理，並補助各地方政府辦理學前相關業務增置人力經費，今（2025）年增置85名人力，並以抽查方式陪同稽查。

教育部國教署組長王慧秋說明，為落實擴大幼兒園公共化供應量的政策目標，教育部協助各地方政府擴展公共化幼兒園供應量，並推動準公共機制，以增加家長選擇子女平價就學機會，減輕育兒負擔。且為維護教保環境品質，讓幼兒幸福安全地成長，除了提供更多元的教保服務機構，也關注各地方政府對教保服務機構的日常管理與檢查機制。

王慧秋表示，依據幼兒教育及照顧法規定，應對教保服務機構辦理檢查及輔導，教育部督促各地方政府持續規劃並落實稽查及評鑑，自去年起更要求各地方政府每年度針對稽查人力辦理實體增能研習培訓至少2次，增進其專業知能，相關辦理情形已納入中央對地方政府一般教育補助考核評分項目。

王慧秋指出，透過例行性與不定期稽查，逐步檢核消防、建管、幼童車安全與設施設備，排除幼兒安全潛在隱患，並注意幼兒園招生人數、餐點提供、收費及確認教保服務人員資格條件，協助幼兒園找出問題並予改善，維護公私立幼兒園服務品質，以保障幼兒學習權益。

