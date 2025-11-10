鳳凰颱風來襲！桃園市11日-13日嚴防大雨 區公所上午起開放領沙包

因應鳳凰颱風可能帶來的降雨影響，桃園市水務局提前完成抽水設備試運轉、水門防汛啟閉、加強易淹水地點清淤，以及滯洪池預抽放水等防颱整備。（桃園市水務局提供）

鳳凰颱風來襲，桃市府水務局表示，預估桃園市自明（11）日晚間至13日有短暫陣雨並有局部大雨發生機率，因應可能帶來的降雨影響，已提前完成抽水設備試運轉、水門防汛啟閉、加強易淹水地點清淤，以及滯洪池預抽放水，並通知各區公所於今日上午10點起開放民眾領用沙包，呼籲民眾密切留意氣象與防災資訊，尤其住在低窪地區或鄰近河川區域的居民，應提前做好防災準備。

水務局表示，已提前在9日下午5點完成全市權管抽水設備試運轉，確保機具於積淹水時可即時投入應用，且轄內43處水門已完成防汛啟閉，尤其是八德區介壽路二段583巷上游3處水門，特別加強操控及中壢區環北路與慈惠三街口佈設12吋抽水機，以降低颱風期間區域排水系統負荷，另針對今年多次出現淹水的地點，已請各區公所、環境管理處及養護工程處於7日起進行巡查清淤作業，以強化排水效能、保障民眾通行安全，並通知各區公所於今日上午10點開放民眾領用沙包。

水務局表示，為預先騰空蓄洪空間，已完成龍山、中原（14A）、大湳、大樹林、西埤、大仁、士校埤及建國同和等8處滯洪池預抽放水作業，強化緊急調節功能，而山區土石流及大規模崩塌災害潛勢區，今年度已辦理土石流兵棋推演及實際演練的整備作業，包含復興區華陵里、奎輝里、高義里、三民里、長興里及羅浮里，並開發土石流保全戶收容避難處所QR CODE及Line Bot疏散避難回報系統，可縮短回報時間並掌握土石流保全戶收容避難情形。

