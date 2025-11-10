為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲！桃園市11日-13日嚴防大雨 區公所上午起開放領沙包

    2025/11/10 13:41 記者鄭淑婷／桃園報導
    因應鳳凰颱風可能帶來的降雨影響，桃園市水務局提前完成抽水設備試運轉、水門防汛啟閉、加強易淹水地點清淤，以及滯洪池預抽放水等防颱整備。（桃園市水務局提供）

    因應鳳凰颱風可能帶來的降雨影響，桃園市水務局提前完成抽水設備試運轉、水門防汛啟閉、加強易淹水地點清淤，以及滯洪池預抽放水等防颱整備。（桃園市水務局提供）

    鳳凰颱風來襲，桃市府水務局表示，預估桃園市自明（11）日晚間至13日有短暫陣雨並有局部大雨發生機率，因應可能帶來的降雨影響，已提前完成抽水設備試運轉、水門防汛啟閉、加強易淹水地點清淤，以及滯洪池預抽放水，並通知各區公所於今日上午10點起開放民眾領用沙包，呼籲民眾密切留意氣象與防災資訊，尤其住在低窪地區或鄰近河川區域的居民，應提前做好防災準備。

    水務局表示，已提前在9日下午5點完成全市權管抽水設備試運轉，確保機具於積淹水時可即時投入應用，且轄內43處水門已完成防汛啟閉，尤其是八德區介壽路二段583巷上游3處水門，特別加強操控及中壢區環北路與慈惠三街口佈設12吋抽水機，以降低颱風期間區域排水系統負荷，另針對今年多次出現淹水的地點，已請各區公所、環境管理處及養護工程處於7日起進行巡查清淤作業，以強化排水效能、保障民眾通行安全，並通知各區公所於今日上午10點開放民眾領用沙包。

    水務局表示，為預先騰空蓄洪空間，已完成龍山、中原（14A）、大湳、大樹林、西埤、大仁、士校埤及建國同和等8處滯洪池預抽放水作業，強化緊急調節功能，而山區土石流及大規模崩塌災害潛勢區，今年度已辦理土石流兵棋推演及實際演練的整備作業，包含復興區華陵里、奎輝里、高義里、三民里、長興里及羅浮里，並開發土石流保全戶收容避難處所QR CODE及Line Bot疏散避難回報系統，可縮短回報時間並掌握土石流保全戶收容避難情形。

    因應鳳凰颱風可能帶來的降雨影響，桃園市水務局提前完成抽水設備試運轉、水門防汛啟閉、加強易淹水地點清淤，以及滯洪池預抽放水等防颱整備。（桃園市水務局提供）

    因應鳳凰颱風可能帶來的降雨影響，桃園市水務局提前完成抽水設備試運轉、水門防汛啟閉、加強易淹水地點清淤，以及滯洪池預抽放水等防颱整備。（桃園市水務局提供）

    因應鳳凰颱風可能帶來的降雨影響，桃園市水務局提前完成抽水設備試運轉、水門防汛啟閉、加強易淹水地點清淤，以及滯洪池預抽放水等防颱整備。（桃園市水務局提供）

    因應鳳凰颱風可能帶來的降雨影響，桃園市水務局提前完成抽水設備試運轉、水門防汛啟閉、加強易淹水地點清淤，以及滯洪池預抽放水等防颱整備。（桃園市水務局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播