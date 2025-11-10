為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鳳凰颱風來襲！立冬後還備防災沙包 台南仁德公所首見

    2025/11/10 13:03 記者吳俊鋒／台南報導
    「鳳凰」颱風來襲，仁德公所緊急調集、備妥安全儲量的沙包，開放民眾領取，協助防災。（記者吳俊鋒攝）

    「鳳凰」颱風來襲，仁德公所緊急調集、備妥安全儲量的沙包，開放民眾領取，協助防災。（記者吳俊鋒攝）

    進入11月中旬，「鳳凰」颱風恐將直撲，轄內有二仁溪、三爺溪、港尾溝溪等重要河川流經的台南仁德區，因地勢較為低窪，公所緊急調集了5000袋沙包，今天開放領取；已屆「立冬」，仍進行如同汛期般的防災準備，歷來首見。

    仁德區長許博森表示，密切觀察鳳凰的動向，發現將朝中南部直撲而來，不敢小覷，趕緊備妥安全儲量的5000袋沙包，協助河川沿岸的廠商、住戶等落實防颱工作，開放領取後，陸續有民眾前來載運，防堵積淹，降低可能造成的災情損失。

    許博森提到，公所倉庫仍預留4000只袋子，可視實際需求，繼續補充沙包數量，協助居民防災；另外，各抽水站工作人員也已待命，備好油料，並完成運轉測試，超前部署，全力因應鳳凰的來襲。

    進入11月中旬，尤其已到立冬，如同汛期作戰般，緊急準備安全儲量的沙包，為仁德公所歷來首見，許博森強調，面對氣候變遷，任何時候侵台的颱風，都不能輕忽，「料敵從寬、禦敵從嚴」，籲請大家一起做好防災工作，確保生命財產安全。

    許博森也提醒，颱風過後，民眾可將沙包載至公所，經過整理，就能再利用，若廠商領取的數量較多，也有提供回收機制，千萬不要隨意棄置，以免造成二次污染，甚至落入溝渠內，阻礙水流暢行。

