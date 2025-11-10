鳳凰颱風逼近 嘉縣科長分享丹娜絲防樹倒磚掉砸車妙招

嘉義縣政府漁業科長張建成將愛車綁上舊棉被，防強風吹倒樹木、磚瓦掉落砸毀。（張建成提供）

鳳凰颱風向台灣逼近，今年7月初遭逢丹娜絲颱風的重災區嘉義縣沿海嚴正以待，嘉義縣政府農業處漁業科長張建成常發揮創意推廣養殖漁業、特產，他近日在個人臉書貼文，分享丹娜絲颱風來襲時，在車子上鋪滿舊棉被防樹倒壓毀或磚瓦掉落砸到車輛的「防颱」妙招，被親友大讚「好有才」。

去年獲行政院頒發模範公務人員的張建成，平日推廣養殖漁業、提升蚵產業不遺餘力，每逢颱風來襲，也都會藉由縣府發布新聞、個人臉書等管道，提醒養殖業者、漁民朋友做好防颱、減少損失。

近日他在臉書分享幫自家愛車「穿棉被」照片，貼文說，「丹娜絲登陸前幾個小時，摸黑為小白穿上棉被，心想事後應該會被笑，那夜暴風雨過後，強風帶來嚴重災情，許多人車輛被掉落樹木或磚瓦襲擊，我的棉被車反被說怎麼那麼有才」。

張建成表示，氣象預報丹娜絲颱風帶來最高達15級以上強風，靈機一動，將不要的舊棉被，用繩子將被子四角綁在車輪或門把，可以避免強風時的屋瓦、樹枝、廣告招牌等落物，防止車子因風災災損；鳳凰颱風來勢洶洶，建議民眾可視颱風的路徑及強度，再決定是否用此方式防護車輛。

張建成也呼籲沿海民眾，丹娜絲颱風來襲時，重創沿海船筏，縣府及船主合力動用吊車，才將被打上岸或堆疊船筏歸位；鳳凰颱風雖強度減弱，嘉義仍是颱風登陸熱區，養殖漁業、船筏應及早做好防災準備，多一分防備，就少一分損失。

縣府農業處漁業科長張建成（右）訪視養殖業者了解需求，透過臉書提醒防颱。（擷取自張建成臉書）

