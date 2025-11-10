為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風逼近 嘉縣科長分享丹娜絲防樹倒磚掉砸車妙招

    2025/11/10 13:29 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣政府漁業科長張建成將愛車綁上舊棉被，防強風吹倒樹木、磚瓦掉落砸毀。（張建成提供）

    嘉義縣政府漁業科長張建成將愛車綁上舊棉被，防強風吹倒樹木、磚瓦掉落砸毀。（張建成提供）

    鳳凰颱風向台灣逼近，今年7月初遭逢丹娜絲颱風的重災區嘉義縣沿海嚴正以待，嘉義縣政府農業處漁業科長張建成常發揮創意推廣養殖漁業、特產，他近日在個人臉書貼文，分享丹娜絲颱風來襲時，在車子上鋪滿舊棉被防樹倒壓毀或磚瓦掉落砸到車輛的「防颱」妙招，被親友大讚「好有才」。

    去年獲行政院頒發模範公務人員的張建成，平日推廣養殖漁業、提升蚵產業不遺餘力，每逢颱風來襲，也都會藉由縣府發布新聞、個人臉書等管道，提醒養殖業者、漁民朋友做好防颱、減少損失。

    近日他在臉書分享幫自家愛車「穿棉被」照片，貼文說，「丹娜絲登陸前幾個小時，摸黑為小白穿上棉被，心想事後應該會被笑，那夜暴風雨過後，強風帶來嚴重災情，許多人車輛被掉落樹木或磚瓦襲擊，我的棉被車反被說怎麼那麼有才」。

    張建成表示，氣象預報丹娜絲颱風帶來最高達15級以上強風，靈機一動，將不要的舊棉被，用繩子將被子四角綁在車輪或門把，可以避免強風時的屋瓦、樹枝、廣告招牌等落物，防止車子因風災災損；鳳凰颱風來勢洶洶，建議民眾可視颱風的路徑及強度，再決定是否用此方式防護車輛。

    張建成也呼籲沿海民眾，丹娜絲颱風來襲時，重創沿海船筏，縣府及船主合力動用吊車，才將被打上岸或堆疊船筏歸位；鳳凰颱風雖強度減弱，嘉義仍是颱風登陸熱區，養殖漁業、船筏應及早做好防災準備，多一分防備，就少一分損失。

    縣府農業處漁業科長張建成（右）訪視養殖業者了解需求，透過臉書提醒防颱。（擷取自張建成臉書）

    縣府農業處漁業科長張建成（右）訪視養殖業者了解需求，透過臉書提醒防颱。（擷取自張建成臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播