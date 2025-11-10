教育部和考選部首度合作 大專生公部門見習增加上百個名額

考選部長劉孟奇（右一）「回娘家」與大專生公部門見習計畫青年代表對談。（圖由教育部提供）

教育部「大專生公部門見習計畫」與中央政府各機關合作，提供公部門見習機會，協助青年深入公家機關，體驗公共事務運作，今年首度與考選部合作，增加上百個錄取名額，擴大計畫影響力，並提供公務體系職涯進路宣導。

教育部青年署科長徐毅宏說明，為協助參與青年儘快融入見習機關，在見習前均辦理見習前講習會，除了計畫說明、職涯講座，也會邀請往年的見習機關及計畫學長姐分享經驗，並且與見習學生對話，期待在學青年在進到見習機關前就了解公部門的工作內容及可能甘苦。

請繼續往下閱讀...

今（2025）年見習前講習會，增加了考選部的公務體系版「職涯進路導覽」，說明國家考試制度的多元管道，以及青年認識投身公職的路徑與準備方向，希望讓青年在見習過程中，強化學用接軌的實踐場域。

今年職涯博覽會邀請考選部設攤，擔任過教育部政次的考選部長劉孟奇也「回娘家」與青年對話，分享在公部門見習的真實體驗、所學應用，以及機關視角如何支持青年發展。劉孟奇表示，兩部的合作讓青年能更深入了解公職工作的價值與使命，也期待協助青年培養公共服務的熱忱與能力，為國家公共事務未來的人力資源注入新活力。

徐毅宏表示，教育部將與考選部持續合作，透過多元活動與交流機制，協助青年更全面認識公部門運作與公職職涯規劃，提供更多讓青年「看見公職、走進公部門」的機會。「青年署RICH職場體驗網」（https://rich.yda.gov.tw/）。

教育部青年署舉辦職涯博覽會，考選部設攤介紹各項公職考試制度與報考資訊。（圖由教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法