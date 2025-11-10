嘉義「市民中心北棟大樓」外觀挨批像「生命紀念館」 市府：將調整

嘉市民中心北棟大樓外觀挨批像「生命紀念館」 或「靈骨塔」。示意圖。（嘉市政府提供）

嘉義市地標建築「市民中心北棟大樓」預定明年動工，議員鄭光宏今天質詢說，北棟大樓外觀示意圖曝光後，社群輿論負評不斷，甚至有人嘲諷有點像「生命紀念館」或「靈骨塔」，前面廣場應放一尊地藏王菩薩或土地公，他建議外觀應融入更多嘉市特色。市府工務處長蘇文崎回應說，北棟目前進入初步設計階段，外觀尚未定案，預計明年初重新調整後提出。

北棟大樓原與南棟大樓同步規劃，惟南棟大樓2005年落成啟用後，因建物耗能、漏水、通膨導致工程款暴增，市府最後與原建築師解約，調整計畫內容更名「市民中心」獲行政院核定後，總工程款54億的統包工程，在今年5月決標，8月簽約，預定明年開工，2030年底完工。

北棟大樓新建工程由永青營造結合佰鴻工業、誼昌空調、劉培森建築師事務所共同承攬，台灣世曦工程顧問公司擔任專案管理與監造。

鄭光宏說，北棟外觀示意圖6月公布後，市民反應及社群輿論負評不斷，有人認為太莊嚴肅穆，形象類似官署衙門，不易讓人親近，更有人認為看起來像「生命紀念館」或「靈骨塔」，也有人覺得跟南棟大樓建築風格差異極大，視覺感受格格不入。

鄭光宏說，建築設計有其主觀性，外觀好或不好，每人感受不同，建築師設計有其獨到考量點，而能否被社會大眾接受，又是另一回事；北棟完工後，將矗立市中心，不僅是嘉市地標建築，也代表「木都」作為城市品牌的時代意義，他建議應融入更多嘉市特色，符合城市需求。

蘇文崎表示，北棟外觀為得標統包團隊競標時提出的初步想像，此為示意圖，尚未定案。市府有聽到民眾的意見，統包團隊也應多理解嘉市人文歷史特色；目前進入初步設計階段，包括外型及功能等方面，會邀請建築、景觀各面向專家協審，預計明年初地下室開挖工程前，就會對外界公布定案的外觀示意圖。而北棟獨立發展其建築風格 ，也會適度將南、北棟介面整合起來。（13:38更新）

嘉市議員鄭光宏（右）針對北棟外觀，質詢市府工務處長蘇文崎（左）。（記者丁偉杰攝）

網友認為北棟外觀像「生命紀念館」或「靈骨塔」，跟南棟大樓視覺感受格格不入。（嘉市議員鄭光宏提供）

