    15萬顆芬普尼蛋流入9縣市 南市學校午餐蛋品全面清查

    2025/11/10 12:56 記者王姝琇／台南報導
    東區復興國小午餐菜色有可溯源合格水洗蛋。（南市教育局提供）

    東區復興國小午餐菜色有可溯源合格水洗蛋。（南市教育局提供）

    彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出「芬普尼代謝物」超標事件，南市教育局即啟動全市學校午餐蛋品安全清查，確認全市各級學校自9月1日至11月10日期間，均未使用溯源編號I47045系列（芬普尼案相關批號）之蛋品。

    市長黃偉哲指出，市府對食安議題採取「零容忍」態度，全力守護校園午餐食材安全，要求各局處嚴格落實查驗與追溯制度。他強調，學生每天在學校吃進的每一口飯菜，市府團隊有責任、義務把關好。從過去嚴防「非洲豬瘟」入侵，到現在面對芬普尼雞蛋事件，市府始終以超前部署與嚴密防護的態度，守護食材安全與城市健康，絕不讓不合格食品進入校園。

    教育局長鄭新輝表示，教育局在得知事件後即刻通知各校與團膳業者進行蛋品來源清查與查核，並通知各校立即停用不合格產品，結果皆顯示本市學校午餐並未採購或使用涉案批號產品。

    未來教育局仍將持續配合衛生局加強抽驗蛋品及其他高風險食材，要求廠商提供完整產地證明與檢驗報告，同時督導各校建立即時回報機制，一旦中央或衛生單位有最新公告，能在最短時間內停用與通報。

    教育局表示，為確保學生食用安全，所有學校午餐供應業者均須依規定登入食登平台，詳細登錄食材來源、供應廠商與批號，並由教育局、衛生局與農業局多軌查核，尤其針對蛋、肉、魚、油等高風險食材，均採取定期與不定期稽查雙重把關機制，以確保供應食材品質安全無虞。

    並要求團膳業者與各校必須全面採用具溯源編號之合格洗選蛋，每批蛋品需附上產地證明與檢驗報告，建立即時登錄與異常通報機制，優先選用國產合格洗選蛋並採冷鏈配送，市府將持續落實源頭管理、加強稽查及宣導教育，秉持「安全、健康、安心」三大原則，守護全市學童健康，讓家長放心、讓社會安心。

    學校午餐均使用可溯源合格水洗蛋。（南市教育局提供）

    學校午餐均使用可溯源合格水洗蛋。（南市教育局提供）

    市府聯合稽查蛋品來源。（南市教育局提供）

    市府聯合稽查蛋品來源。（南市教育局提供）

