議員考察台中海洋館 建議增添更衣衛浴設備、導覽機

台中市都建水委員會到台中海洋館考察。（記者歐素美攝）

台中市議會都發建設水利委員會及財經委員會，今天同時到台中海洋館進行市政考察，議員不分藍綠，針對館內濕地設施、小朋友戲水後缺乏更衣衛浴設備、還有導覽機設備等，建議業者改善：業者表示，受限硬體設施，將於官網提醒家長自備拖鞋或浴巾，以免造成不便，至於導覽則可掃描館內的QR Code，即有語音導覽。

台中市議會都建水委員會召集人、民進黨市議員陳淑華及國民黨議員邱愛珊不約而同表示，台中海洋館內設有濕地設施供民眾體驗，許多小朋友在濕地玩得濕答答，但要到洗腳的地方還有一段距離，而且也沒有簡易更衣或者沐浴的設施，造成家長不便。

此外，館內部分區域設有QR Code的語音導覽，但是團體參觀時，館內人很多，聲音聽不太清楚，建議採購語音導覽機，方便民眾聽取導覽。

業者表示，濕地主要供民眾體驗踩踏，並非讓小朋友戲水，礙於現有硬體設施的限制，只能透過官網提醒家長注意，或自備拖鞋及浴巾等，以免造成不便。

有關語音導覽機等設施，館方未來也計劃採購，但目前一般團體並沒有導覽服務，遊客可以自己掃QR Code，自備耳機，透過手機聽取導覽。

陳淑華並建議館方應提供台中市國中小學生免費戶外教學；業者表示，到明年1月16日以前，台中市國小學生團體平日入館參觀，可享320元票價優惠。

另台中海洋館原規劃有18隻企鵝，目前僅有6隻，業者表示，目前正向南美阿根廷等國採購，但阿根廷被台灣列為疫區，相關手續還在處理中，希望能趕在今年農曆年前全部到位；台中市觀旅局長陳美秀表示，在行政方面將會全力予以協助。

民進黨市議員陳淑華與建設局長陳大田，體驗台中海洋館內的互動設施。（記者歐素美攝）

台中海洋館內設有濕地體驗區，但洗腳設施距離離較遠，造成家長不便，議員建議改善。（記者歐素美攝）

