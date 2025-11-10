交通助理員非「罰單助理員」 黃偉哲：即起停止開單

交通助理員依規定除了逕行處理違規停車案件外，也能協助疏導交通等多元勤務。（南市警局提供）

交通助理員取締交通違規引發民怨，台南市議員李宗霖今天總質詢，建議市府調整其工作內容，讓交通助理員工作更多元化。台南市長黃偉哲表示，交通助理員並非「罰單助理員」，這部分會優先來檢討，在此之前，交通助理員即日起將先停止執行違規開單的工作。

李宗霖表示，交通助理員多為民間聘用人員，卻具有違規開單權限，常引發民眾誤解與不滿。對此，南市警察局長林國清說明，目前交通助理員的工作內容相當多元，除協助違停取締外，還包含路口交通秩序維護、交通安全宣導等共7項任務，其主要目的在於維持秩序與安全，而非以開單為首要任務。

市長黃偉哲表示，台南市交通項目繁多、流量龐大，加上交通亂象仍時有發生，相關事故雖有下降，但仍有改善空間。他強調，交通助理員的角色定位將以協助警察整頓交通秩序為主，而非「罰單助理員」，未來將優先檢討相關執勤與權限分工，讓市府在兼顧交通管理與民眾觀感之間取得平衡。

黃偉哲說，交通助理員的設置宗旨在於協助維持交通秩序與安全，並非以開罰單為主要目的，市府將檢討並調整其執勤重點，讓制度更貼近市民期待。在此之前，交通助理員將先停止執行違規開單的工作。

台南市長黃偉哲表示，交通助理員並非「罰單助理員」，將先停止執行違規開單的工作。（記者蔡文居攝）

