豬肉解禁、節氣入味 台南學校營養午餐「好吃豬」上菜

海佃國小學生快樂享用午餐。（圖由台南市政府提供）

豬肉解禁！南市學校午餐恢復使用具溯源資訊的國產豬肉，教育局以「台南好吉曆×好吃豬」為主題，鼓勵各校營養午餐團隊發揮創意，運用國產豬肉與當季蔬菜設計節氣特色料理，讓學童吃得安心、吃得營養。

市長黃偉哲表示，學校午餐所使用的豬肉均為合法屠宰、來源可追溯的國產豬，皆經過多重食安把關，讓家長與學生能放心享用。教育局同步推出「好吉曆」節氣料理推廣活動，鼓勵各校結合時令食材設計菜單。

前幾天是24節氣中的立冬，未來1個月將陸續迎來小雪、大寒等節氣，學校午餐陸續推出立冬暖補的「四神排骨湯」、小雪養身的「蘿蔔燉豬肉」、大寒滋補的「豬肉鹹湯圓」等料理，讓節氣文化在日常飲食中自然扎根。

教育局長鄭新輝表示，此次「好吃豬」節氣料理主打3大特色：「安全來源、低碳在地、風味創新」。不論是學校廚房或中央廚房模式，均使用可溯源的國產豬肉搭配當令蔬菜入菜，讓孩子從午餐中實踐「吃在地、食安心」的飲食教育精神。

海佃國小校長郭芳朱分享，校內營養師因應立冬推出「四神排骨湯」，不僅暖胃暖心，也搭配多元菜色提升風味。孩子們喜愛度高、吃得乾淨，連帶減少廚餘量，真正達到「吃得飽、吃得好」的午餐目標。

此外，教育局已於「台南幸福午餐食間」FB專區推出每週營養師精選菜單，並介紹以豬肉入菜的節氣料理與均衡飲食觀念，家長與社會大眾都能輕鬆參考。民眾亦可至台南市午餐教育網站下載「好吉曆」電子檔，了解每月節氣飲食重點與建議食材，將學校的飲食教育延伸至家庭餐桌。

新南國小推出豬肉鹹湯圓。（圖由台南市政府提供）

海佃國小立冬推出四神排骨湯。（圖由台南市政府提供）

將軍國中推出麻油肉片。（圖由台南市政府提供）

