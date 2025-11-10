為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    賴總統宣布組觀光國家隊 南投縣長許淑華建議扭轉國旅太貴觀感

    2025/11/10 13:29 記者張協昇／南投報導
    南投縣長許淑華表示，政府要推動觀光應先扭轉國旅太貴觀感。（記者張協昇攝）

    南投縣長許淑華表示，政府要推動觀光應先扭轉國旅太貴觀感。（記者張協昇攝）

    針對總統賴清德日前出席台北國際旅展宣布將組「觀光國家隊」，推動台灣整體觀光發展，南投縣長許淑華今（10日）表示，許多民眾認為國旅太貴，紛紛跑到國外旅遊，但事實上國內也有許多平價實惠旅遊，政府要推動觀光產業，交通部觀光署第一件事應加強宣導扭轉國旅太貴觀感，並多編列預算支持各縣市的季節性觀光活動，加強振興國旅。

    許淑華指出，很高興總統看到觀光產業發展的重要性，先前也看到他有提到要跟地方政府加強合作，要把地方的觀光活動串聯起來時特別提到南投的茶業博覽會，畢竟台灣的半導體產業固然重要，但包括觀光產業等服務業與傳統產業，才是養活台灣多數人的行業。

    許淑華話鋒一轉認為這幾年來國內觀光政策較沒有具體的方案，多半靠地方政府自己舉辦活動，中央用補助的方法在支持地方，但並非長久之計，台灣要推動觀光需要有更明確的觀光政策指引與完整的配套措施，這要請觀光署訂定具體的方案。

    許淑華強調，觀光產業需要政府大力行銷，但許多民眾認為國旅太貴，這幾年紛紛跑到國外旅遊，台灣雖有一些高檔次旅遊，飯店房價也比較高，但並非全部的國旅住宿房價都這麼高，觀光署如果沒有長期且適時的宣導，扭轉國旅太貴觀感，會錯失很多國旅商機，也希望看到明年中央能多編列預算，支持各縣市的季節性觀光活動，加強振興國旅。

    國內住宿房價太高，被認為是影響國旅原因之一，此為日月潭多家湖畔高檔飯店。（記者張協昇攝）

    國內住宿房價太高，被認為是影響國旅原因之一，此為日月潭多家湖畔高檔飯店。（記者張協昇攝）

