推廣人本交通理念 「運轉職人挑戰賽」台南登場

「運轉職人挑戰賽」在台南舉辦吸引不少貨卡職人參加。（圖由南市交通局提供）

南市交通局今年再度與台北合眾汽車、靖娟兒童安全文教基金會跨界合作，舉辦「2025 ISUZU運轉職人挑戰賽」，並融入人本交通理念及多元道安教具體驗，讓參與者提升「禮讓行人、尊重路權」等人本交通精神。

本次活動透過挑戰賽及實地體驗式學習，讓貨運駕駛實地強化安全駕駛要領，也讓一般民眾親身體驗大貨車的行車視野死角與路口轉向風險，活動也融入防詐宣導專區，提醒民眾提升安全的意識及資訊，共同打造更安全、更有禮的城市環境。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲表示，交通安全是市府道安團隊的首要任務，市府持續以「工程、教育、執法」三管齊下推動交通安全防制，尤其大型車因視野死角、內輪差等因素，常造成交通事故風險，因此宣導與教育工作尤為關鍵。

交通局長王銘德表示，大型車交通事故往往造成重大死傷，根據統計，台南市今年1至7月大型車涉入事故30日內死亡案件計有17人，較前一年同期20人，下降15％，顯示市府在源頭管理與宣導教育的作為正逐漸顯現成效。

另，市府道安團隊持續加強轄內300餘家汽車貨運業者的管理與查核，也透過活動推廣大型車內輪差、視野死角及路口停讓等觀念，今年特別加入人本交通多元教具體驗區，讓參與者以互動方式了解「禮讓行人、尊重路權」等人本交通精神。

王銘德指出，「運轉職人挑戰賽」已成為貨卡業界年度盛事，連續2年於台南舉辦，凝聚產官研及公益團體的力量，也吸引全台貨卡職人踴躍參與。秉持企業回饋社會的理念，持續將報名費捐贈靖娟兒童安全文教基金會，支持兒童交通安全教育推廣。盼藉由此跨界合作典範，串聯更多民間企業投入交通安全及反詐推廣行列，讓安全理念從職場延伸至家庭與社會。

運轉職人挑戰賽對小朋友進行大型車輛內輪差安全宣導。（圖由南市交通局提供）

南市府交通局與靖娟文教基金會、台北合汽車合辦「運轉職人挑戰賽」，進行寓教於樂的交安宣導。（圖由南市交通局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法