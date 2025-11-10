大學「校務會議」65％代表為主管？ 高教工會：淪「主管會議」

高教工會今日召開記者會質疑，大學「校務會議」淪為「主管會議」，呼籲教育部修改「大學法」。（圖由高教工會提供）

高教工會今（10）日召開記者會質疑，大學的校務會議竟有65%代表為主管，使「校務會議」淪「主管會議」，呼籲教育部修改「大學法」，限制「教師代表」排除「兼任學術或行政主管」，應等比例納入「編制外教職員」代表，支持增加學生代表比例，以確保校務會議成為充分代表基層教職員生發聲的校園民主審議機制。

高雄科技大學機械工程系教授、高教工會高科大分部召集人許光城，南華大學生死系教授、高教工會會員代表謝青龍，高教工會副理事長、高教工會文大分部召集人翟敬宜出席記者會。

請繼續往下閱讀...

高教工會組織部主任林柏儀表示，大學法賦予大學內校務會議「議決校務重大事項」等權利，也規範「教師代表」人數不得低於2分之1，並明文規定校務會議以「以校長、副校長、教師代表、學術與行政主管、研究人員代表、職員代表、學生代表及其他有關人員代表組織之」，以維護校園民主精神。

但林柏儀質疑，公私立大學的校務會議經常淪為「一言堂」、「行政團隊的橡皮圖章」，逐漸喪失原本制度設計的機能，主因是校務會議的代表未能充分代表基層教職員及學生，反而讓行政團得以輕鬆掌控甚至席次過半。

校務會議中學生代表比例目前為10分之1，不少學生團體訴求提高學生代表比例，高教工會支持學生訴求且認為，如無法在「教師代表」中限制排除具行政與學術主管職務者，將可能更普遍出現行政主管透過「混充教師代表」方式成為校務會議代表，嚴重侵蝕非主管的基層教師擔任教師代表的空間。

翟敬宜則指出，「編制外」教師及職員至今仍無法有校務會議代表的選舉及被選舉權，權益受漠視，更違反校園民主的精神，呼籲修改大學法，確保校務會議之教師代表（或職員代表），是由校內「全體」含專任、兼任，編制內、編制外之教師（或職員）選舉產生，使代表具有民主正當性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法